ذهب رجل يشكو لجحا مشكلته فقال له:



«يا جحا انا أسكن مع زوجتي وأطفالي الستة وأمي وحماتي في غرفة واحده. فماذا أفعل؟»



قال له جحا:

«اذهب واشترِ حماراً وأسكنه معك بالغرفة وعد بعد يومين.»



عاد الرجل بعد يومين وقال له:

«يا جحا الامر أصبح أسوء»



فقال له جحا:

«اذهب واشترِ خروفاً وضعه معك بالغرفه وعد بعد يومين.»



عاد الرجل ووجهه شاحب وقال له:

«اﻷمر أصبح لا يطاق»



قال له جحا:

«اذهب واشترِ دجاجةً وعد بعد يومين.»



عاد الرجل وقد أوشك على الانتحار..



قال له جحا:

«اذهب وبِعِ الحمار وأخبرني»



عاد الرجل وقال له:

«لقد تحسن الأمر قليلاً»



ثم قال له:

«اذهب وبِعِ الخروف وأخبرني»



عاد الرجل وقال لجحا:

«الوضع تمام»



قال له جحا:

«اذهب وبِعِ الدجاجة وأخبرني»



رجع الرجل وقال له:

«أنا بأفضل حال أشكرك من القلب»



¤ هكذا تدار الازمات السياسية بالعالم...

يخلقون لك مشاكل جديدة حتى تشكر الله على نعمة مشاكلك وتنسى أصل المشكلة وتبقى مديناً لهم بالعرفان والجميل ... عجيب