ناصر dz
:: عضو بارز ::
ذهب رجل يشكو لجحا مشكلته فقال له:
«يا جحا انا أسكن مع زوجتي وأطفالي الستة وأمي وحماتي في غرفة واحده. فماذا أفعل؟»
قال له جحا:
«اذهب واشترِ حماراً وأسكنه معك بالغرفة وعد بعد يومين.»
عاد الرجل بعد يومين وقال له:
«يا جحا الامر أصبح أسوء»
فقال له جحا:
«اذهب واشترِ خروفاً وضعه معك بالغرفه وعد بعد يومين.»
عاد الرجل ووجهه شاحب وقال له:
«اﻷمر أصبح لا يطاق»
قال له جحا:
«اذهب واشترِ دجاجةً وعد بعد يومين.»
عاد الرجل وقد أوشك على الانتحار..
قال له جحا:
«اذهب وبِعِ الحمار وأخبرني»
عاد الرجل وقال له:
«لقد تحسن الأمر قليلاً»
ثم قال له:
«اذهب وبِعِ الخروف وأخبرني»
عاد الرجل وقال لجحا:
«الوضع تمام»
قال له جحا:
«اذهب وبِعِ الدجاجة وأخبرني»
رجع الرجل وقال له:
«أنا بأفضل حال أشكرك من القلب»
¤ هكذا تدار الازمات السياسية بالعالم...
يخلقون لك مشاكل جديدة حتى تشكر الله على نعمة مشاكلك وتنسى أصل المشكلة وتبقى مديناً لهم بالعرفان والجميل ... عجيب
«يا جحا انا أسكن مع زوجتي وأطفالي الستة وأمي وحماتي في غرفة واحده. فماذا أفعل؟»
قال له جحا:
«اذهب واشترِ حماراً وأسكنه معك بالغرفة وعد بعد يومين.»
عاد الرجل بعد يومين وقال له:
«يا جحا الامر أصبح أسوء»
فقال له جحا:
«اذهب واشترِ خروفاً وضعه معك بالغرفه وعد بعد يومين.»
عاد الرجل ووجهه شاحب وقال له:
«اﻷمر أصبح لا يطاق»
قال له جحا:
«اذهب واشترِ دجاجةً وعد بعد يومين.»
عاد الرجل وقد أوشك على الانتحار..
قال له جحا:
«اذهب وبِعِ الحمار وأخبرني»
عاد الرجل وقال له:
«لقد تحسن الأمر قليلاً»
ثم قال له:
«اذهب وبِعِ الخروف وأخبرني»
عاد الرجل وقال لجحا:
«الوضع تمام»
قال له جحا:
«اذهب وبِعِ الدجاجة وأخبرني»
رجع الرجل وقال له:
«أنا بأفضل حال أشكرك من القلب»
¤ هكذا تدار الازمات السياسية بالعالم...
يخلقون لك مشاكل جديدة حتى تشكر الله على نعمة مشاكلك وتنسى أصل المشكلة وتبقى مديناً لهم بالعرفان والجميل ... عجيب