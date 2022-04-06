لماذا البرمجة ؟

عبدالرؤوف1
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السلام عليكم ورحة الله وبركاته عائلتنا اللماوية
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في هذا الموضوع سنتعرف على البرمجة وأهميتها وسبل تعلمها وإتقانها والتميز فيها
أولا، نبدأ بتعريف البرمجة:
البرمجة، بالإنجليزية Programming، هي علم يهتم بإعطاء أوامر ومهام للحاسب الآلي عبر لغاتها المختلفة وتعد البرمجة هي اللغة التي نتواصل بها مع الآلات بشكل عام، والحواسيب بشكل خاص.
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ثانيا، فيما تكمن أهمية البرمجة :
للبرمجة دور أساسي في عالمنا، بدونها، لن تكون قادرا على قراءة هذا الموضوع حتى !!
تعلم أساسيات البرمجة يمكن أن يجعلك متميزا عن نظائرك ويعطيك فرص أخرى لبناء العالم، يتم إنشاء مختلف المواقع والبرامج والتطبيقات عبر البرمجة، فهي "قلب التكنولوجيا والإنترنت"، كما أن البرمجة تعد من أكثر التخصصات طلبا في سوق العمل إضافة للأجور المرتفعة في هذا المجال.
ماهي لغات البرمجة :
بالنسبة لنا كبشر لدينا عدّة لغات، العربية، الإنجليزية، الصينية، الأمازيغية ...
كذلك للكمبيوتر والبرمجة عدة لغات، بايثون، جافا، سي ++، سي شارب ...
وبما أننا نتحدث عن لغات البرمجة فلدي مفاجأة أتمنى أن تنال إعجابكم في نهاية الموضوع،
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والآن ننتقل إلى النقطة الأخيرة، كيفية إتقان البرمجة والتميز فيها:
البرمجة مثل الرياضيات بالضبط، كلاهما علم يتبع خطوات للوصول إلى نتيجة، في الرياضيات نطبق عدة خطوات للوصول إلى قيمة أو عدد، وفي البرمجة نطبق عدة خطوات للوصول إلى فعل يطبقه الكمبيوتر، وبالتالي فإن التطور والتقدم في البرمجة نفس كما في الرياضيات، أولا عليك البدء بالأساسيات والمداومة على الممارسة بالتوازي مع التعمق في البرمجة وتعلم مهارات جديدة، والآن لمفاجأتنا الصغيرة،
أقترح عليكم أن أُنشأ سلسلة كاملة لتعلم أساسيات البرمجة بلغة باثيون وأرجو بشدة أن تشاركوني آراءكم في التعليقات حول السلسلة
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أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته