لماذا البرمجة ؟

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
328
النقاط
21
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
أهلا، أعضاء اللمة الجزائرية (1).gif
*
*
*
السلام عليكم ورحة الله وبركاته عائلتنا اللماوية
******
في هذا الموضوع سنتعرف على البرمجة وأهميتها وسبل تعلمها وإتقانها والتميز فيها
🖥️
⌨️
🖥️
⌨️

أولا، نبدأ بتعريف البرمجة:
1649248022836.png

البرمجة، بالإنجليزية Programming، هي علم يهتم بإعطاء أوامر ومهام للحاسب الآلي عبر لغاتها المختلفة وتعد البرمجة هي اللغة التي نتواصل بها مع الآلات بشكل عام، والحواسيب بشكل خاص.
*
*
*
ثانيا، فيما تكمن أهمية البرمجة :
1649248057070.png

للبرمجة دور أساسي في عالمنا، بدونها، لن تكون قادرا على قراءة هذا الموضوع حتى !!
تعلم أساسيات البرمجة يمكن أن يجعلك متميزا عن نظائرك ويعطيك فرص أخرى لبناء العالم، يتم إنشاء مختلف المواقع والبرامج والتطبيقات عبر البرمجة، فهي "قلب التكنولوجيا والإنترنت"، كما أن البرمجة تعد من أكثر التخصصات طلبا في سوق العمل إضافة للأجور المرتفعة في هذا المجال.

ماهي لغات البرمجة :
1649248112621.png

بالنسبة لنا كبشر لدينا عدّة لغات، العربية، الإنجليزية، الصينية، الأمازيغية ...
كذلك للكمبيوتر والبرمجة عدة لغات، بايثون، جافا، سي ++، سي شارب ...
وبما أننا نتحدث عن لغات البرمجة فلدي مفاجأة أتمنى أن تنال إعجابكم في نهاية الموضوع،
*
*
*
والآن ننتقل إلى النقطة الأخيرة، كيفية إتقان البرمجة والتميز فيها:
1649248143271.png

البرمجة مثل الرياضيات بالضبط، كلاهما علم يتبع خطوات للوصول إلى نتيجة، في الرياضيات نطبق عدة خطوات للوصول إلى قيمة أو عدد، وفي البرمجة نطبق عدة خطوات للوصول إلى فعل يطبقه الكمبيوتر، وبالتالي فإن التطور والتقدم في البرمجة نفس كما في الرياضيات، أولا عليك البدء بالأساسيات والمداومة على الممارسة بالتوازي مع التعمق في البرمجة وتعلم مهارات جديدة، والآن لمفاجأتنا الصغيرة،
أقترح عليكم أن أُنشأ سلسلة كاملة لتعلم أساسيات البرمجة بلغة باثيون وأرجو بشدة أن تشاركوني آراءكم في التعليقات حول السلسلة
*
*
*
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

 
Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
2,155
النقاط
611
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
أقترح عليكم أن أُنشأ سلسلة كاملة لتعلم أساسيات البرمجة بلغة باثيون وأرجو بشدة أن تشاركوني آراءكم في التعليقات حول السلسلة


أهلا بكَ صديقي .. @عبدالرؤوف1
أعجبني اقتراحك .. وننتظر بفارغ الصبر بدأ السلسة.. (سوف نكون سعداء جدا بمتابعتها معك .

خصوصا وأن لغة البايثون Python هي لغة الذكاء الصناعي...وبعمنى آخر "لغة المستقبل"

تحياتي الحارة ..

في المتابعة بإذن الله...
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
328
النقاط
21
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
هيا نتوما ثان شاركونا آراءكم حول السلسلة 😅😅😆😆😆

@سكون الفجر @sana barhoumi @ليليا مرام @bilel.dz @ڪبہريﮩأء أنﹻثى @Rayhan @بسمة القلوب @بيسان بيبا @Ma$Ter
@اميرة المدائن @Golden Man @ذكريات @سعد606 @ناصر dz @زاد الرحيل @aljentel @حفياد آدم @mohammed dfdf @العَنْقَاءُ
@PRENNSEE89521 @بنت الشمال @Sanaya klara @الامين محمد @همس الوُرود @Hakan @أبو مارية @طموحة @خديجة ph @السلطانة @إلياس
@sami44 @سكون الفجر @Soumia hadj mohammed @البشير البشير @Adam dz @kacimo samy @السلطانة @4algeria.com @الامين محمد
@ام أمينة @اميرة الالم @ماغيكاي تشان @الحلم الوردي @نجمة الأرض @sanaya @منال براهمي @Ma$Ter @محمد مسيلي @لؤلؤة قسنطينة
@zagane zagane @عبدالرؤوف @Hakan @حلم كبير @حاتم07 @yasmina zahra @Fethi.dz @soso ana @يوسےفے @nebbati @همس الوُرود
@abdo blanco's @Skor m@k @فتى من الغد @زهور الأمل @Chicobustan @فريد أبوفيصل @faith8 @جليلوس
@اميرة المدائن @hani654 @ملكة زوجي @الوهم @صدى الصورة. @بين الحقيقة و السراب @❤كلي أمل❤ @الفتاة الاميرة @chaoui boy @علي 111
@أشرقت نفسي @afnene @صمت النبض @Autumn leaves @الصراحة راحة @HAMZA USMA @ناصر dz @الملك الظليل @Malika Tlm @*amani*
@طموحة @البحر الهادي @rafid2 @جميلة أنا @خووخه @الروسي @dahman kz @سيزانو sizano @♥حلم القمر♥ @آڸعيۉن آڸسۉد
@ليليا مرام @طيور السلام @ONjINE @Abodi84 @أم منيــــــر @نبض الحياة @♫الباحثة عن الحظ♫ @crazy of mydz @ضآحكة مستبشرة @salaheddin
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @مطبخ الأحلام @mohammed tlm @ام@الاء @اردن حب جزائر @"viola" @نعمات @lovely ღ smile @آمِيْرَتُه @AmiR@RoRo
@إلياس @فاعل الخير @زاد الرحيل @KimoB @BARCA232 @جمال عبدلي @MARYTA
@كوثر سلمى @سعد606 @ديكتاتــــــور @القابلة إحسان @زهور الشوق @prince of love @زخة مطر @ذكريات @Ra Off @naouri65 @esraa 3hand
@Ahmec1997h @عماد خطاب @faresdja55 @xavihichem2424 @كلاسيكيّة . @Djamel.Dz @إلياس @يزيد 05 @chirine zina @saho souhila
@السوفي حمة @allouham8 @*أوراق أمل * @الطيب الجزائري84 @كاجومي هيغوراشي @abdou-books @أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء
@عاشقة الأحلام @Asseli Queen @rochdi2016 @SAMI-RAMI @algstar @جيهان جوجو @Lolwafun @halima2 @غُرُوبّّّ @rycer @بقايا إنسان
@lftchix @moradben @sami bellhoucin @خيرة جانت @علي.عين صالح @الورد الأحمر @Ali mekebret @عيون الارض @عبد لله @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
328
النقاط
21
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
قال Golden Man:
أقترح عليكم أن أُنشأ سلسلة كاملة لتعلم أساسيات البرمجة بلغة باثيون وأرجو بشدة أن تشاركوني آراءكم في التعليقات حول السلسلة


أهلا بكَ صديقي .. @عبدالرؤوف1
أعجبني اقتراحك .. وننتظر بفارغ الصبر بدأ السلسة.. (سوف نكون سعداء جدا بمتابعتها معك .

خصوصا وأن لغة البايثون Python هي لغة الذكاء الصناعي...وبعمنى آخر "لغة المستقبل"

تحياتي الحارة ..

في المتابعة بإذن الله..
إضغط للتوسيع...
شكرا جزيلا على مرورك العطر أخي @Golden Man ، سأعمل على إعداد السلسلة بأسرع ما يمكن
أنتظر متابعتكم بفارغ الصبر 🌷🌷
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top