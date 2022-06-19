سلسلة تعلم البرمجة ببايثون - دالة الإدخال - input function



وأعتذر عن الإنقطاع



درسنا اليوم مع دالة جديدة من أهم الدوال ألا وهي دالة الإدخال input سنتعرف على كل التفاصيل بإذن الله وإن كانت لديكم أيّة أسئلة لا تترددوا في طرحها بالتعليقات وسأحاول أن أجيب عليكم إن شاء الله



دالة الإدخال بالإنجليزية input function، بالفرنسية fonction d'entrée هي دالّة تختص بأخذ المعطيات من المستخدم، سواءا كانت هذه المعطيات محتوى str ،int أو bool



لأعطيكم مثالا بسيطا عن هذه الدالة، مثلا سأكتب دالة تطلب من المستخدم إدخال إسمه الشخصي ثم نرحب به

ملاحظة : دائما علينا كتابة دالة الإدخال بداخل متغير بحيث تمكننا المتغيرات من إستخدام المعطيات التي قام المستخدم بإدخالها وستفهمون هذا بشكل أفضل بعد إكمال الدرس.



أولاً لنسمي الدالة name، نضع العلامة = لإخبار بايثون أن name عبارة عن متغيرة، نكتب بعدها دالة الإدخال كالتالي : نكتب إسم الدالة input ونتبعها بقوسين كباقي الدوال، ثم نكتب داخل القوسين الرسالة التي نود أن تظهر للمستخدم بين مزدوجتين لإخبار بايثون أن الرسالة عبارة عن محتوى str ونترك مسافة لكي نحافظ على تنسيق النص وجماليته عند إدخال المستخدم لإسمه، وللترحيب بالمستخدم نستعمل دالة الطباعة print.



بعد الضغط على run تظهر لنا العبارة التي كتبناها بين قوسين التابعة لدالة الإدخال، وبعدها يوجد مكان للكتابة أو للإدخال، وهنا أدخلت الإسم Abderraouf









الآن نضغط entrer فتظهر لنا الرسالة الترحيبية





في البرمجة عموما أفضل طريقة للتعلم هي الممارسة، لذا في الدروس القادمة سأحاول الإكثار من المشاريع بإذن الله



والآن لننتقل لمثال جديد

نريد كتابة برنامج يقوم بحساب سعر الحواسيب المشتراة

نكتب دالتي إدخال، الأولى لإدخال عدد الحواسيب والثانية لإدخال سعر الحاسوب الواحد، والسعر النهائي هو عبارة عن جداء السعر وعدد الحواسيب



بعد كتابة البرنامج والضغط على run نلاحظ ظهور رسالة تطلب منا إدخال عدد الحواسيب وبعدها رسالة تطلب منا إدخال سعر الحاسوب الواحد، بعد الضغط على entrer نلاحظ وجود خطأ وهذا يعود إلى أن دالة الطباعة غير قادرة على جمع محتوى نصي str مع محتوى عددي int كما أن دالة الإدخال تعمل فقط مع المحتوى النصي وبالتالي علينا تحديد دالتي الإدخال السابقتين كمحتوى عددي كي يفهم بايثون أن المحتوى غير نصي ويتعامل معه بطريقة مختلفة، إضافة لتحديد المتغيرة price كمحتوى نصي لانه كما ذكرنا سابقا دالة الطباعة لا تقدر على جمع محتوى نصي مع عددي، نحدد أنواع المحتويات بكتابة الدالة أو المتغيرة داخل قوسين قبلها نوع المحتوى مثلا int أو str





بعد التعديل، نلاحظ ظهور السعر النهائي



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في درس وموضوع جديد من سلسلة تعلم البرمجة بلغة بايثون Pythonوأعتذر عن الإنقطاعدرسنا اليوم مع دالة جديدة من أهم الدوال ألا وهي دالة الإدخال input سنتعرف على كل التفاصيل بإذن الله وإن كانت لديكم أيّة أسئلة لا تترددوا في طرحها بالتعليقات وسأحاول أن أجيب عليكم إن شاء اللهدالة الإدخال بالإنجليزية input function، بالفرنسية fonction d'entrée هي دالّة تختص بأخذ المعطيات من المستخدم، سواءا كانت هذه المعطيات محتوى str ،int أو boolلأعطيكم مثالا بسيطا عن هذه الدالة، مثلا سأكتب دالة تطلب من المستخدم إدخال إسمه الشخصي ثم نرحب بهملاحظة : دائما علينا كتابة دالة الإدخال بداخل متغير بحيث تمكننا المتغيرات من إستخدام المعطيات التي قام المستخدم بإدخالها وستفهمون هذا بشكل أفضل بعد إكمال الدرس.أولاً لنسمي الدالة name، نضع العلامة = لإخبار بايثون أن name عبارة عن متغيرة، نكتب بعدها دالة الإدخال كالتالي : نكتب إسم الدالة input ونتبعها بقوسين كباقي الدوال، ثم نكتب داخل القوسين الرسالة التي نود أن تظهر للمستخدم بين مزدوجتين لإخبار بايثون أن الرسالة عبارة عن محتوى str ونترك مسافة لكي نحافظ على تنسيق النص وجماليته عند إدخال المستخدم لإسمه، وللترحيب بالمستخدم نستعمل دالة الطباعة print.بعد الضغط على run تظهر لنا العبارة التي كتبناها بين قوسين التابعة لدالة الإدخال، وبعدها يوجد مكان للكتابة أو للإدخال، وهنا أدخلت الإسم Abderraoufالآن نضغط entrer فتظهر لنا الرسالة الترحيبيةفي البرمجة عموما أفضل طريقة للتعلم هي الممارسة، لذا في الدروس القادمة سأحاول الإكثار من المشاريع بإذن اللهوالآن لننتقل لمثال جديدنريد كتابة برنامج يقوم بحساب سعر الحواسيب المشتراةنكتب دالتي إدخال، الأولى لإدخال عدد الحواسيب والثانية لإدخال سعر الحاسوب الواحد، والسعر النهائي هو عبارة عن جداء السعر وعدد الحواسيببعد كتابة البرنامج والضغط على run نلاحظ ظهور رسالة تطلب منا إدخال عدد الحواسيب وبعدها رسالة تطلب منا إدخال سعر الحاسوب الواحد، بعد الضغط على entrer نلاحظ وجود خطأ وهذا يعود إلى أن دالة الطباعة غير قادرة على جمع محتوى نصي str مع محتوى عددي int كما أن دالة الإدخال تعمل فقط مع المحتوى النصي وبالتالي علينا تحديد دالتي الإدخال السابقتين كمحتوى عددي كي يفهم بايثون أن المحتوى غير نصي ويتعامل معه بطريقة مختلفة، إضافة لتحديد المتغيرة price كمحتوى نصي لانه كما ذكرنا سابقا دالة الطباعة لا تقدر على جمع محتوى نصي مع عددي، نحدد أنواع المحتويات بكتابة الدالة أو المتغيرة داخل قوسين قبلها نوع المحتوى مثلا int أو strبعد التعديل، نلاحظ ظهور السعر النهائي



تمرين :

أكتب برنامجا لحساب العمر بإستعمال دالة الإدخال وهذا بإستعمال سنة الميلاد والسنة الحالية.



أتركوا محاولاتكم للتمرين في التعليقات، أتمنى أن يكون درس اليوم واضحا، إن كانت لديكم أية ا ستفسارات لاتترددوا في طرحها

السلام عليكم و رحمة الله