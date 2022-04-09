قلعة الحب 20

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
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النقاط
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العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
مع بداية العشر الاواخر من شهر رمضان، يكون التركيز على قيام الليل، والاكثار من الدعاء، ونحن نتحسس ليلة القدر، نقوم كذلك بتحسس مواطن الخير في كل واحد منا في هذه اللحظات الايمانية لعلها تكون المعبر الى نور هذه الليلة المباركة.
مخ الهدرة: ليكن من بين ما نرجوه من اللله بعد العتق من النار، ان يألف بين قلوبنا اسرة، ومجتمعا.
 
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