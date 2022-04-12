ميني بيتزا من مطبخي

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,267
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خدمت بيتزا جبتلكم تآكلوها 😊😊😊
تفكرت @Hakan هههههههه لي ميحبهاش في رمضان


العجينة:
كاس حليب دافي
ملعقة خميرة صغيرة
ملعقة صغيرة سكر
ربع كوب زيت
نخلط المكونات ونخليها تخمر مدة ربع ساعة.
نضيف الملح والفرينة نخليها تخمر مرة أخرى.
لما تصير جاهزة نخدم بيها.

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الصلصة:
زيت بصلة ثوم زوج حبات جزر ملح فلفل اسود كسبر رند نطيبها على نار هادئة ومباعد نرحيها.

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أبدأ بالتحضير


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شهية طيبة




 
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