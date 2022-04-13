شيف اللمة ( طياب سيدي وين يدي )

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
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النقاط
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الجنس
ذكر
السلام على الجميع ربي يتقبل صيامكم وقيامكم ويحلي طيابكم


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((( شاف المطبخ طياب سيدي )))

موضوع تشاركي يخص الطبخ بين الذكور والاناث لكن تنقلب فيه العقلية وهاذي المرة الطباخ لاول مرة مراحش تكون سيدة ولكن راح يكون بلا فخر سيد 🦥 أنعم ايه اخبط على صدرك وقول راني هنا.

نضن الفكرة واضحة وضوح الفريجيدار في كبد المطبخ.

كل واحد من الأعضاء يطبخلنا طبق أو أكثر ويقدر يضيف في كل مرة طبق في مشاركة يعني هو وشطارتو 🧑‍🍳

طبعا حفاظا على سلامة العوائل 💥ماراحش تطبخ تطبيقي في الواقع ولكن طبخ نظري كتابي ( الوصفة والشرح ) حتى بدون صور راح تحكيلنا فقط مترهجناش.

راح تستعمل تجربتك اذا كانت متوفرة أصلا والا واش سمعت على الطبخة من الاخرين خالاتك وعماتك وجاراتك او حتى أصحابك..الخ والا من خلال مشاهداتك العينية في داركم أو في الغابات المطيرة والا تقديراتك الشخصية وتخميناتك وتكهناتك بواش راح تطيب و كيفاش ممكن راح طيب هذه الطبخة.

المهم تعرف ماتعرفش لازم تشارك🏋️‍♂️🥘🍽️🏹

ودور بنات اللمة وسيداتها أنو يعلقونا ويحكمونا على كل طبخة ومن خلالهم راح نعرفوا بنتها الفعلية ( الذوق ) وتركيبتها الحقيقية ( المكونات ) وهل نصنفها في مجال الطبخ او مجال الرهج او مجال الانشطة النووية السامة وتخلا علينا.

سيدات الطبخ هم بمثابة لجنة التحكيم ومن خلالهم راح نتعرفوا على شيف المطبخ وممكن نكرموه ونحوسولو على عروسة أو نفوتو عليه بكروسة أو نعدموه بكابوسة . كل واحد وشطارتو.

المشاركات تكون هنا في الموضوع بيناتنا مكان علاه الفضايح خارج الموضوع.
 
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فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
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