توقعاتكم حول اعادة مباراة الجزائر والكاميرون المؤهلة للمونديال !!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مع اقتراب موعد حسم ورد الفيفا على الطعن الجزائري حول مهزلة تحكيم مباراة الجزائر والكاميرون ومع تسريب وظهور بعض الادلة اللتي تثبت تواطؤ و تورط الحكم في التلاعب بنتيجة المباراة

هل تتوقعون ان تقرر الفيفا اعادة المباراة او ان يتم تأهيل المنتخب الجزائري مباشرة في حال ثبوت تلقي الحكم رشوة كما تنص هليه قوانين الفيفا

خاصة وان الكثير من المختصين والمحللين يرجحون اعادة المباراة او تأهل الجزائر مباشرة حسب المعطيات والمستجدات الحالية

فما رايكم وهل هناك امل باعادة المباراة او التأهل مباشرة ؟؟