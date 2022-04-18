لمسة تصميمية/ منتدى اللمة 1443هـ/2022م

Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
2,170
النقاط
611
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,661
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
قال Golden Man:
أول مرة أجرب التصميم ما رأيكن؟
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متأكد أنها أول مرة؟؟

مــــــــــــــــا شاء الله عن جد تصميم حلو وخفيف هيك ولطيف
تسلم ايديكم أخي الكريم على التصميم الجميل بـــــــــــــــارك الله فيكم
هاي الصورة انت اللي لقطتها؟
 
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