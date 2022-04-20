الناس ألي _تآمرو _على الفريق الجزائري "موش رايحين يسلكو بخير ههههههه

وقفة الجزائريين اليوم أمام الفيفا بحضور الشرطة السويسرية و غاساما جاهم بالشكارة تشبع ضحك

يمكن اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضية الدولية TAS ..(للفصل في المسألة رياضيا)

يلزمهم حل ( اما تمرير الجزائر او اعادة المبارة..أو يتم فضحهم )....

(كما يمكن للجزائر ان تحاكم "أعضاء هذه المنظمة" في القضاء العادي بتهم الفساد.. وتصدر في حقهم مذكرات اعتقال دولية كما فعلت امريكا من قبل .

ههههههه ) (منظمة الفيفا هذه راايحة تولينا .....ههههههه )

"الجزائري حتى في القمار ..يا إما تربحو باللعب النظيف أو يسودلك أيامك ههههههههههههههههه