Golden Man
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 13 جانفي 2008
- المشاركات
- 2,196
- النقاط
- 611
- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
الناس ألي _تآمرو _على الفريق الجزائري "موش رايحين يسلكو بخير ههههههه
وقفة الجزائريين اليوم أمام الفيفا بحضور الشرطة السويسرية و غاساما جاهم بالشكارة تشبع ضحك
يمكن اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضية الدولية TAS ..(للفصل في المسألة رياضيا)
يلزمهم حل ( اما تمرير الجزائر او اعادة المبارة..أو يتم فضحهم )....
(كما يمكن للجزائر ان تحاكم "أعضاء هذه المنظمة" في القضاء العادي بتهم الفساد.. وتصدر في حقهم مذكرات اعتقال دولية كما فعلت امريكا من قبل .
(منظمة الفيفا هذه راايحة تولينا ..... ههههههه )
"الجزائري حتى في القمار ..يا إما تربحو باللعب النظيف أو يسودلك أيامك ههههههههههههههههه
تفضلو الفيديو
(قالك بعد الصيام وانقضاء رمضان ..بالملايين على سويسرا رايحين ههههههههه)
***** ***** ***** *****
@سكون الفجر @sana barhoumi @ليليا مرام @bilel.dz @ڪبہريﮩأء أنﹻثى @Rayhan @بسمة القلوب @بيسان بيبا @Ma$Ter
@اميرة المدائن @Golden Man @ذكريات @سعد606 @ناصر dz @زخرفة حرف @زاد الرحيل @aljentel @حفياد آدم @mohammed dfdf @العَنْقَاءُ
@PRENNSEE89521 @بنت الشمال @Sanaya klara @الامين محمد @همس الوُرود @Hakan @أبو مارية @طموحة @خديجة ph @السلطانة @إلياس
@sami44 @سكون الفجر @Soumia hadj mohammed @البشير البشير @Adam dz @kacimo samy @السلطانة @4algeria.com @الامين محمد
@ام أمينة @اميرة الالم @ماغيكاي تشان @الحلم الوردي @نجمة الأرض @sanaya @منال براهمي @Ma$Ter @محمد مسيلي @لؤلؤة قسنطينة
@zagane zagane @عبدالرؤوف @Hakan @حلم كبير @حاتم07 @yasmina zahra @Fethi.dz @soso ana @يوسےفے @nebbati @همس الوُرود
@abdo blanco's @Skor m@k @فتى من الغد @زهور الأمل @Chicobustan @فريد أبوفيصل @faith8 @جليلوس
@اميرة المدائن @hani654 @ملكة زوجي @الوهم @صدى الصورة. @بين الحقيقة و السراب @❤كلي أمل❤ @الفتاة الاميرة @chaoui boy @علي 111
@أشرقت نفسي @afnene @صمت النبض @Autumn leaves @الصراحة راحة @HAMZA USMA @ناصر dz @الملك الظليل @Malika Tlm @*amani*
@طموحة @البحر الهادي @rafid2 @جميلة أنا @خووخه @الروسي @dahman kz @سيزانو sizano @♥حلم القمر♥ @آڸعيۉن آڸسۉد
@ليليا مرام @طيور السلام @ONjINE @Abodi84 @أم منيــــــر @نبض الحياة @♫الباحثة عن الحظ♫ @crazy of mydz @ضآحكة مستبشرة @salaheddin
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @مطبخ الأحلام @mohammed tlm @ام@الاء @اردن حب جزائر @"viola" @نعمات @lovely ღ smile @آمِيْرَتُه @AmiR@RoRo
@إلياس @فاعل الخير @زاد الرحيل @KimoB @BARCA232 @جمال عبدلي @MARYTA
@كوثر سلمى @سعد606 @ديكتاتــــــور @القابلة إحسان @زهور الشوق @prince of love @زخة مطر @ذكريات @Ra Off @naouri65 @esraa 3hand
@Ahmec1997h @عماد خطاب @faresdja55 @xavihichem2424 @كلاسيكيّة . @Djamel.Dz @إلياس @يزيد 05 @chirine zina @saho souhila
@السوفي حمة @allouham8 @*أوراق أمل * @الطيب الجزائري84 @كاجومي هيغوراشي @abdou-books @أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء
@عاشقة الأحلام @Asseli Queen @rochdi2016 @SAMI-RAMI @algstar @جيهان جوجو @Lolwafun @halima2 @غُرُوبّّّ @rycer @بقايا إنسان
@lftchix @moradben @sami bellhoucin @خيرة جانت @علي.عين صالح @الورد الأحمر @Ali mekebret @عيون الارض @عبد لله @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛
وقفة الجزائريين اليوم أمام الفيفا بحضور الشرطة السويسرية و غاساما جاهم بالشكارة تشبع ضحك
يمكن اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضية الدولية TAS ..(للفصل في المسألة رياضيا)
يلزمهم حل ( اما تمرير الجزائر او اعادة المبارة..أو يتم فضحهم )....
(كما يمكن للجزائر ان تحاكم "أعضاء هذه المنظمة" في القضاء العادي بتهم الفساد.. وتصدر في حقهم مذكرات اعتقال دولية كما فعلت امريكا من قبل .
(منظمة الفيفا هذه راايحة تولينا ..... ههههههه )
"الجزائري حتى في القمار ..يا إما تربحو باللعب النظيف أو يسودلك أيامك ههههههههههههههههه
تفضلو الفيديو
(قالك بعد الصيام وانقضاء رمضان ..بالملايين على سويسرا رايحين ههههههههه)
***** ***** ***** *****
@سكون الفجر @sana barhoumi @ليليا مرام @bilel.dz @ڪبہريﮩأء أنﹻثى @Rayhan @بسمة القلوب @بيسان بيبا @Ma$Ter
@اميرة المدائن @Golden Man @ذكريات @سعد606 @ناصر dz @زخرفة حرف @زاد الرحيل @aljentel @حفياد آدم @mohammed dfdf @العَنْقَاءُ
@PRENNSEE89521 @بنت الشمال @Sanaya klara @الامين محمد @همس الوُرود @Hakan @أبو مارية @طموحة @خديجة ph @السلطانة @إلياس
@sami44 @سكون الفجر @Soumia hadj mohammed @البشير البشير @Adam dz @kacimo samy @السلطانة @4algeria.com @الامين محمد
@ام أمينة @اميرة الالم @ماغيكاي تشان @الحلم الوردي @نجمة الأرض @sanaya @منال براهمي @Ma$Ter @محمد مسيلي @لؤلؤة قسنطينة
@zagane zagane @عبدالرؤوف @Hakan @حلم كبير @حاتم07 @yasmina zahra @Fethi.dz @soso ana @يوسےفے @nebbati @همس الوُرود
@abdo blanco's @Skor m@k @فتى من الغد @زهور الأمل @Chicobustan @فريد أبوفيصل @faith8 @جليلوس
@اميرة المدائن @hani654 @ملكة زوجي @الوهم @صدى الصورة. @بين الحقيقة و السراب @❤كلي أمل❤ @الفتاة الاميرة @chaoui boy @علي 111
@أشرقت نفسي @afnene @صمت النبض @Autumn leaves @الصراحة راحة @HAMZA USMA @ناصر dz @الملك الظليل @Malika Tlm @*amani*
@طموحة @البحر الهادي @rafid2 @جميلة أنا @خووخه @الروسي @dahman kz @سيزانو sizano @♥حلم القمر♥ @آڸعيۉن آڸسۉد
@ليليا مرام @طيور السلام @ONjINE @Abodi84 @أم منيــــــر @نبض الحياة @♫الباحثة عن الحظ♫ @crazy of mydz @ضآحكة مستبشرة @salaheddin
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @مطبخ الأحلام @mohammed tlm @ام@الاء @اردن حب جزائر @"viola" @نعمات @lovely ღ smile @آمِيْرَتُه @AmiR@RoRo
@إلياس @فاعل الخير @زاد الرحيل @KimoB @BARCA232 @جمال عبدلي @MARYTA
@كوثر سلمى @سعد606 @ديكتاتــــــور @القابلة إحسان @زهور الشوق @prince of love @زخة مطر @ذكريات @Ra Off @naouri65 @esraa 3hand
@Ahmec1997h @عماد خطاب @faresdja55 @xavihichem2424 @كلاسيكيّة . @Djamel.Dz @إلياس @يزيد 05 @chirine zina @saho souhila
@السوفي حمة @allouham8 @*أوراق أمل * @الطيب الجزائري84 @كاجومي هيغوراشي @abdou-books @أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء
@عاشقة الأحلام @Asseli Queen @rochdi2016 @SAMI-RAMI @algstar @جيهان جوجو @Lolwafun @halima2 @غُرُوبّّّ @rycer @بقايا إنسان
@lftchix @moradben @sami bellhoucin @خيرة جانت @علي.عين صالح @الورد الأحمر @Ali mekebret @عيون الارض @عبد لله @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛