تصويت{مسابقة مواقفكم الطريفة}

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 49,371
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء التصويت على أكثر موقف أضحكك
@عبدالرؤوف1
@aljentel
@سكون الفجر
@الامين محمد
رابط المسابقة
بالتوفيق
الرجاء التصويت على أكثر موقف أضحكك
مشاركتي في مسابقة مواقفكم الطريفة!
😁السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 😁 * * * 🥲بعد تفكير عميق وبحث مكثف في ذكراياتي الطريفة قررت أن أقص عليكم هذا الموقف 🥲 🍁 🪶 🍁 🪶 🍁 🪶 🍁 🪶 🍁 الموقف حصل معي قبل حوالي أربع أو خمس سنوات، أتذكر أنه كان في فصل الصيف 🥵🥵 كنت صغيرا وقتها، تقريبا حوالي 9/8 سنوات، مقهور من الصيام وزيادة على ذلك حرارة كوكب...
www.4algeria.com
مشاركتي في مسابقة مواقفكم الطريفه
قبل ست او سبع سنوات سمح لاهل الحلال من دول مجلس التعاون للدخول للعراق بحلالهم ورعاتهم وسياراتهم وكل ما يتعلق بالحلال لارض العراق حيث كان جنوب العراق مربعا ربيعا جميلا وفيه من العشب والكلاء الشيء الكثير فدخلت بجلالي العراق وكان قريبا مسافة ساعه او اكثر قليلا بالسياره ودخل معي احد جيراني اسمه...
www.4algeria.com
مشاركتي في مسابقة مواقفكم الطريفة!
كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية رح أكتب بلهجتي ;) أذكر موقف طريف ومضحك حصل أثناء إجتماعنا للإفطار اول يوم رمضان قبل حوالي 18 سنة نحنا عندنا عادة انو أول يوم رمضان بنفطرو ببيت العيلة وفي الغالب بكون ببيت أهل الوالد بس! بيت جدي من ناحية ابوي مممم خلينا نقول فيهم غلظة شوي :cautious...
www.4algeria.com
مشاركتي في مسابقة موقف طريف
هذا الموقف كان معي اليوم صباحا بعد وجبة السحور انتظرت الى غاية طلوع الشمس لكي آخذ غفوة خفيفة قبل الذهاب الى العمل لكن ها الغفوة كانت حوالي ثلاث ساعات استقضت بعدها مثل خاطييها على طول راسي حسيته يوزن طن المهم شفت حذائي اعزكم الله محتاج تلميعة او تسيريجة حذائي أسود أخذت اللماع او السيراج و...
www.4algeria.com
رابط المسابقة
مسابقة مواقفكم الطريفة!
رمضان مبارك تقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال ان شاءالله 😍😍😍 نقدم لكم في هذا الشهر المبارك مسابقة خفيفة ظريفة على القلب والبطن 😄😄😄😄 يعني باه تبدلو معانا شوي جو وتضحكون قليلا 😁😁😁😁 فكرة وشروط المسابقة: كل عضو يحب يشاركنا يفتح موضوع ويكتب لنا موقف مضحك حصل معه في شهر رمضان {في مكان عام أو في...
www.4algeria.com
بالتوفيق