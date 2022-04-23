تصويت{مسابقة مواقفكم الطريفة}

😁السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 😁 * * * 🥲بعد تفكير عميق وبحث مكثف في ذكراياتي الطريفة قررت أن أقص عليكم هذا الموقف 🥲 🍁 🪶 🍁 🪶 🍁 🪶 🍁 🪶 🍁 الموقف حصل معي قبل حوالي أربع أو خمس سنوات، أتذكر أنه كان في فصل الصيف 🥵🥵 كنت صغيرا وقتها، تقريبا حوالي 9/8 سنوات، مقهور من الصيام وزيادة على ذلك حرارة كوكب...