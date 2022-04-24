(جزء 2) العياشي والنورية في la ville

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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تابع الجزء 1 العياشي والنورية عند الساڨية.


في ذيك الليلة وبعدما فات نهار مشؤوم مغبر ومغيم على العياشي والنورية والجيران كامل تفرجوا فيهم.
النورية غضبت ورفعت شنافتها الى درجة التأهب القصوى زيرت راسها بزوج رونديلات كبار نتاع بطاطا من ومن ولاحت عشا مكّان مكّان الكلب ( حشاكم) مياكلوش حطتلو يرهج كيما أسرّت في قلبها المحطم وقعدت بعيدة عالمايدة وصدت للحيط تقول معاقبتها المعلمة.
وساعة على ساعة تجبد شهڨة ولا شهڨتين زينين من تاع سعاد حسني.

العدودة-صورة-أرشيفية.jpg


العياشي ضرب مغرف ... زوج ... طارتلو ولا رمى المغرف فوق المايدة استغفر وشهد وسبح استرجع واستذكر بدات تتحركلو شوية المشاعر اللي مخبيهم ريزارV بينو وبين النورية استعرف بلي زاد عليها والحكاية متستاهل ضربة نتاع مسحة ولا بشماق ومكانش عليه يدير هاذيك الڨيرة والتبهديلة على جال تحويسة في البلاد مع مرتو .


العياشي صد لمرتو من تحت نيفو وتحت شواربو وتحت حواجبو :

آ الرملية.

الرملية تزيد تدور للحيط مليح وتلسق وتزيد شوي في الV وليم نتاع سعاد حسني.

.. أيا خلاص يا بنت الصالح - يعيطلها بنت الصالح لما يحب يدلعها-نوضي اغسلي فيڨورتك وطيبينا عشا مسڨم القدوة صابح ربي الا حيانا ربي نديك بالكروصة للبلاد تتكساي ... وتحوسي.... وتتقداي... نروح انا وانتي ساك أيا انعلي الشيطان خلينا كاشما ناكلو راهم مصاريني يتضاربو في بعضهم مالخوا.

العياشي ماتعرفو خويان جيعان ماتعرفو رومنسي يتلفهالك.

الرملية ق سمعت كلمة الكروصة والبلاد والكسوة وهي أشرقت الشمس في عينيها وضوا وجهها ونوّر كي البروجيكتور نتاع الاعراس.
تقول رقاها العياشي بذوك الكليمات خرج منها العفريت اللي كان راكبها طول النهار .
تنڨز للمايدة كالنمر المقنع تAنولي هذاك العشا وتجبد من الفريجيدار ضلعة نتاع لحم كانت داستها من العيد الكبير وتكسلها على البوطاجي تنحي المحرمة من راسها وتزير بيها ظهرها تقول السيدة أرزقي مين كانت على ديدانها .
العياشي ضربها بتبسيمة طويلة عدل المخدة وتكسل على فراشو ودار رجل على رجل وبدا يحك في راسو ويخمم في نهار قدوة كيفاش يفوت..


يتبع ...الجزء 3
 
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فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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إنضم
1 أوت 2008
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