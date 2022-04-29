(ج3) العياشي والرملية في المحلات..

مع أذن المؤذن الصلاة خير من النوم النورية راهي كي العسكري طاڨ ،، طباڨ.. شلڨ،،شلاڨ تجمل في الدار منا ومنهيه وتوجد في الأمورات باه تخلي دارها نقية موراها.



و كل لحظة تدهمي تنوض في العياشي في فراشو :



العياشي ،،،العياشي هنوض تصلي وتوجد روحك هاذيك هي الشمس رايحة تطلع.

أنوض؟! راح الحال.

العياشي ،،، آ العياشي.

....

العياشي يتسمى راه نايض وماهوش نايض شغل طايح في الأورجو ( التسلل) وبقى يدور في راسو الاستفهام واش كاين اليوم اللي المرا راهي منوضة الحرب صباح ربي !؟



جايينا ضياف !

العيد داروه اليوم !

نسيبتي العزيزة جاية !



بقى يتڨلب في الفراش ويخمم ق الخير وش كاين .

حتى تفكر ليلة البارح والوعد اللي قطعو للنورية في لحظة ضعف جمعت بين الجوع والرومانسية.



العياشي: ياحسراااااه ياويلي.

======



المسافة بين الدوار والمدينة وحد ثمانيين كيلو هاذيك هي قصاص ما طلعت الشمس ووصى العياشي بنو الكبير ابراهيم عالبڨرة والشياه والعلف والحرث كانو ركبو الكروصة وتتكسل ذيك 404 الممحونة عالطريق الوطني... أجبد أجبد أجبد حتى لحڨو للبلاد ،،، السيركالاصيو ،،، الكلاكصونات دايرة تقول عراس ،،، الغاشي يجري ورا الطروليات ، ،،،البوليسية بالصفارات ،،، النسا ،،،الرجال،، القطوط ،، الفايدة هراج وفوضى كبيرة النهارات التاليين نتاع رمضان الناس تقول يركبوهم الجنون اللهم احفظنا.

بالسيف اذا القى العياشي بلاصة يصطاسيوني فيها كروصتو قبل ما يوڨفلو عند الباب كالقدر المحتوم الباركينوڨور أونبارصون وهو يلوز بالعصا " پاركينڨ ،،، پاركينڨ ،،، ايا الحاج پاركينڨ عشرينالف أزرب أزرب "



العياشي: حجيت مع جدك وقيلا،،، وشينيهيا عشرينالف راح تحففلها ولا اتكيسلها في الحمّام،،، ايا اعطي الريح لرجليك لنخرّجلك "مسعودة" تسلملك على راسك. ايا فزززز انطلڨ.

( مسعودة باه تعرفوها هي القزولة قطعة خشبية نتاع صنوبر وارثها العياشي أبا عن جد من وقت الامير عبد القادر ديما حاطها تحت الكرسانة عاس بيها عمرو كي شافها الباركينڨور مزادش دار في جيهة العياشي واسمح في المصيريفة)



وأخيرا هبطت صاحبة الحسن والجمال السلطانة النورية تتكسل من الكروصة تقول سندريلا هابطة من الكاليش تهدر مع العياشي وتقول:



.. آ العياشي وراك عارف الطريق منيين.

شوفي انا نعرف زوج حوايج في هاذ الفيلاج ،،، الخزناجي( المركز المالي) ساعة ويشحوطوني الجدارمية ببروصي في الطريق نجي نخلصو هنا والزبيطار( مستشفى) ساعة ونهزلو معايا مرضى ولا نخرجو منو الموتى غيرها والو.



.... شوف شوف لهاذيك الصرعوفة نتاع النسا الرسمي راهم رايحين للفيترينات نتبعوهم ونشوفوهم وين رايحين .



العياشي : الاعمى والزحاف هيا يالاه حركيلي روحك.



ايا بعد شوية وصل العياشي والنورية للشارع الكبير اللي فيه المحلات قد ما تشوف عينك طول وعرض وارتفاع محلات .



العياشي اول مرة يشوف هذا الشارع كلش بالزجاج والرخام والاضواء والالوان ماشاء الله تلفتلو العياشي في الدخلات نتاع المحلات وعاد قيهمص كي الاعمى في ذاك الشارع يحوس على البيبان.

يامخلوقة والله معرفت الطاڨة من الباب .

الرملية على حساب معريفتها: شوف آ العياشي تم تمشي وين تضربك النسمة نتاع البرود هاذاك هو الباب .



وكيما قال الحال دخلو لمحل كبيييير وواسع والعياشي ينعوش فيه البراد من صدرو وظهرو وعلى الاجناب ،،، سه ،،، سه يمشي ويخبط بالعصا في ذاك الدال دو صول يقول للرملية ياباي،، ياباي،، بارد الجو عدهم هنا ماهوش كيما خليناه في الدوار.



...ياو هذا يسموه الكلومازيور كيما اللي دايراتو حيزية اختك شيراهلها راجلها الصيف لي فات بردلها بيه قلبها.

.. زهري ق نا محروڨة في السخانة دايرلي رياشة تڨول جنحين جاجة ورث جدك من عام سيسيلفو رڨبتها مطرطڨة وكل دقيقة يركبها العفريت وتبقى تتخبط كالجان.

العغياشي: لزهاري بوخنونة داير كيما هاذ البرود في دار ؟!. آبي مالا شوفي اشفايلي على هاذي الفكرة ق نبيع كاشما نبيع من الشويهات ونجيبوه للدار. عجبتي الفكرة حالة.

======

ايا راهم يتجولو من محل لمحل ومن ايطاج لايطاج الرملية قعد فمها محلول كي الباسان وعينيها شاخصين في ذيك الروبات والصبابط والروايح والفاليزات والذهوبات والسناسل... والعياشي كل دقيقة " ...نعتل الله عليكم متحشموش .تفه ياعوذ بالله.

النورية :ياتل علامن راك تنعل وتشتم ، عليا انا ول ؟

...ياو..لالا.

... هامالا.

..راني على هاذوك النسون اللي واقفين انا نشوف فيهم وهوما يشوفو فيا والله ماحشمو ولا هبطو عينيهم وليت انا نهبط في عيني ... وهذو علاه لابسين هاك رايحين العرس ولا كيفاه؟



...راك على هاذو لراهم قدام المحلات . عجبوك ول آ العياشي نخطبلك وحدة منهم ول.



...اه وشني ويناه وشنهي هو اللي نخطبولو .



الرملية تضحك ياو هاذو يڨولولهم مانكا هاذو راه قي بوبيات نايلو كبار يلبسوهم باه يورولك اللبسة كيفاش تخرج على لبنادم.



..اياه وانا شابع سب فيهم من الصباح قريب لخبطت قبيل وحدة فيهم بالعصا.

..هاو ذرك احنا نقعدو قندورو هذاك هشوفي واش لاق بيك نشريهلك ونروحو في طريق حالنا.



الرملية بفم مشرك: انا عجبتني هذي الروبة .

الرملية مباشرة لايف للبياع : هاااااذيك الروبة وشحال سومتها.



يااااااراجل وتشوف العياشي تنفخ ولا ق ڨط وشاف كلب يخبط لارض بعصاه الدال دوصول نتاع المحل تشڨ على زوج.



..واش بيك يا راجل سم الله سم الله هاذا وين كنت صحيح.



مانيش صحيح يامرا وذرك نصححلك ملامح وجهك بهاذ العصى . تهدري مع الرجالة اه وانا وين رحت عڨون ولا طفيل صقير مانيش ناطڨ..



...مافيها والو يا راجل الناس ڨع يسقسو وهوما وش خدمتهم.



..لا ل لا ل سقسيني انا اللول ومن بعد نسقسيه انا وهو يسقسي روحو و من بعد يڨولي انا وانا اللي نڨولك السومة. هاذا هو.



اسيدي روح برك سقسيه بقداه هاذيك الروبة الطويلة.

بڨداه الروبة يا معلم؟

البياع: مليون عمي الحاج.



أه مليون على هاذ الشليڨة . يا انا مليون راني نعاود بيها الموتور نتاع 404 ولا نشري بيها واحد جديد من لاكاس ڨع.

مليون ،،، أبي مليون الناس راها شهر وهي تحرث كالدواب ومتصوروش.

خرج العياشي هو و النورية من المحل يسبح في ربي ويقول

هذا رايك يا عوج الحنك

وجاتو سطرة في راسو من الاسعار ودوخة المحلات طالع هابط وطڨتلو على قهيوة مزيرة يعدل بيها روحو ويريڨل بيها كواغطو .وبقى ق يشوف في المقهى اللي مقابلو ويشوف في الرملية وانتي ذرك وش نديرلك نطيشك هنا وندخل للقهوة ولا نرجعك للكروصة ونعاود نجي هنا ..يخي حصلة.



..علاه اطيشني هنا شايفني ڨارو نتاع دخان ول وزيد هاذي القهوة اللي راك تشوفيها يدخلوها الرجالة والنسا كيف كيف.



الطيف ڨولي والله



هشوف بعينك اضرب طلة ورا الزجاج وشوف

ايه والله قي صح . همالا كيعاد هاك شوفي ندخلو في زوج بصح تصدي منا ولا من ولا تهدري مع القهواجي ولا ترخفي العجار هاذاك ماعطاك سعدك.

ادخل العياشي والرملية لاول مرة في التاريخ لذيك القهوة الرملية رجليها يخبطو في بعضاهم ولاصقة في كتف العياشي كي الصاك وخذاو بلاصة في الزاوية الاخيرة على طرف وجاهم القهواحي.



اهلا بيكم وش تشربو مادام ميسيو.



الغياشي بلغة القهاوي : ياتل وشمن مادام صد ليا لڨدام اللي نڨولها انا تجيبها هاتلي زوج قهاوي مزيرين وقرعة ما.



الرملية تخبط العياشي تحت الطابلة رجلو دمعت المسكين. طابس ليها العياشي ياتلا وشبيك جن يخبطك .

النورية : جن يخبط ليك ان شاء الله علاه انا نشرب قهوة تحسبي الراعي نتاعك ولا الخماس والله ماني نايضة منا حتى ناكل ونشرب اللي راها في خاطري ولا نديرلك التبهديل ڨدام الناس.



علاه وش تعرفي تشربي يابنت العطشان.



ايه نعرف نشرب ومالفة نشوفهم في الاشهار نتاع الڨايلة هذاك الكاس الطويل اللي يعرڨ وفيه الشاربات نتاع تشينة مرشوقة فيه رونديلا قارص على طرف وخارج منو تويو وحبة باديسري دايرة كالمثلث بحب الملوك والفراز وراشڨين فيها بارابلوي نتاع مطر صقيرة . والله ماني مروحة لولادتي قالا جبتلي واش ڨتلك.



ايا يخي حققلها العياشي الحلم انتاعها مكرها اخاك لا بطل

المرا مهبولة والله ق تيتملو الذراري على جال حبة باتيسري.

ولما لحق وقت الحساب وجا السارفور يحاسبهم .

ارواح وليدي قلي قداش الحساب خمسالاف ولا سبعالاف خليني نروح.

الحاج الفاتورة ميتين ألف

غاز ولا تريسيتي يا وليدي.

لا لا قهوة وجي وباتيسري.

صد العياشي للرملية وقالها هذا يسموه لعب الذر . قهوتنا في دارنا مستر عارنا.

انهضي تنهض عليك القيامة .



اتوجه العياشي للكروصة وقال لمرتو اركبي ذرك نديك لدبي ولا خير من دبي ڨع.

النورية فرحت وقالت ياعجبي دبي ڨع ق بعدا كان ڨلت العاصيمة ولا جيجل .



يتبع .... جزء الاخير ... دبي

......