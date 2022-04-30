الجزء 4 والأخير العياشي والنورية دبي أ نتاعنا

اتوجه العياشي للكروصة وقال لمرتو اركبي ذرك نديك لدبي ولا خير من دبي ڨع.

النورية فرحت وقالت ياعجبي دبي ڨع ق بعدا كان ڨلت العاصيمة ولا جيجل .



اركبي اركبي .



العياشي يحزم راسو ملبيح يشد الطريق الظهراوية ويشڨ الصحرا كي النوارا ينڨز من الڨودرون للبيست ( الطريق الترابي) القبارة تقبر وراه تڨول ناقلة جنود.



هو يكون قريب للسوق الاسبوعي يبراكي مع وحد الحنية ويعدل الكروصة تحت زوج نخلات مڨرونين ولايح ظلهم على الارض بلاصة مريڨلة.



هبط العياشي وفتح البيبان شوAG و DAروات كلها باه يخرج دخان الموتور و غبارة الطريق ويضربها الكوروندار من كل مكان و يدخلها البرود زاد فتح لامال جبد فيها فراش شعشبونة خادماتو جداه بكري وهيدورة مطرزة بنوارات من كل لون نتاع امو الله يرحمها عطاتولو نهار عرسو .



...ايا النورية كسلي ڨوايمك واتنفسي استنايني اهنا زوج دقايق هاني جاي.



حطلها بيدون الما الملبس بالخيش مزال شاد البرودة لاباس والطاس نتاع الاينوكس ويڨول ربي للسوڨ موش بعيد عليه قصاص خطوات .

العياشي حوتة وطاحت في الماء راه في المحيط البيئي اللي موالف بيه ومتناغم معاه السوڨ حافظو ركنة بركنة وحجرة بحجرة وشراي وبياع .



يدهمي على عجالة عشة حسين البسكري اللي ناصبها في وسط السوڨ يوصيه على زوج طباسة دوبارة حاميين بالفول يعومهم بزيت القبايل وذراع خبز ويفوت على خيمة الوناس بن شلالي يوصيه ثاني على براد أتاي منعنع ويجيبو عند طابلة الحاج دولار للاقمشة والمفروشات.



الحاج دولار هو اللي ملبس كل الدوار ومجهز كل العرسان مين يزيد اليشير ويڨمطوه لحتى يموت ويكفنوه عندو كل الاقمشة والالبسة الداخلية والخارجية ومافوق الخارجية. تحب تجيبلو ڨيطون يفصلولك برنوس رايح.

لبسة ذراري وشبان وعجايز وشيوخة ونسوان وعرايس وفتيان وحاط على جنب سروجة نتاع عوادة ودواب وثيران.



ايا العياشي حاب يقضي صالحة النورية خلاها تستنى وبطا عليها .



آ الحاج راعي ليا لهون شوفلي ڨطعات كتان زينين من تاع عينيك يا عينيك و لا كتان حليمة مرت الشادلي وهذاك تاع جانيتو وعفسة الڨط وحليلي وين تقعد و،، و،، وشيني هاذيك الحية ،،،

المهم دبر راصك اعطيلي الشايع في الكتان المرا راها تتوحم عليه والعيد زدم علينا.



ينوض الحاج دولار يجمل كوكتيل أشكال وألوان ويلوحو على كتاف العياشي ويڨلو ادي للمرا اتخير اللي يليق بيها والحساب ساهل.



ايا يعود العياشي لمكانو بكل اللي وصاه وزاد عليه جاجة محمرة طايبة عالجمر سخف عليها في طريڨو.



يلحق للنورية يلوح في حجرها قطعات الكتان خيري ياملكة الزمان واش يهب ڨلبك من ألوان وهاكي قرعة الريحة والمسك والكحل والمسواك هو ومعريفتو العياشي في ادوات التزيين واش لقى معروض في جيهة النسوان.



يضربو فيها فطور مريڨل ويبدا العياشي يحسي في الشاي يهدر و يڨصر :



آ النورية راكي تسمعي ول ،،، ابراهيم راه ماهوش عاجبني خلاص يظل حاكم الحية نتاع البوطابل ولاصق بين الڨصب تڨول محضن عالبيض.



ڨداه نخطرة نڨولك يالعياشي نبيعو البڨرة ونزيدو عليها وندفعولو الشرط وندخلولو الصيفة الجاية يتهنى ونتهناو.

العياشي ... موش عاجبني الطفل خلاص مسيب الخدمة وڨاعد قير آلو آلو ههدري هڨولي يخي زمان يخي.



النورية : علاه أ العياشي ڨليل وما درت انت ول هراه خارج ليك ،، الطريق نتاع دارنا بكري حفرتها انت وحمارك رايح حاي رايح جاي وتغني ..

.. وراكي شافية يالنورية.



ياخاه كيفاش منشفاش ايييه نشفى عليك وعلى الحمار محشوش وذنتو ولصباط جلد الحنش تظل تزوخ بيه ونواظر ( ري بان ) تظل لابسهم نهار مع الليل .



يا حسراه تظل تقنيلي هذيك القنية نتاع عبد الحليم حافز .



العياشي يتمرغ بالضحك اييييه هههها مزالك شافية ياو هههها حلوفة ياه



حلاتلو العياشي الذيب شغل ديمو وتريڨل على bien sport HD



النورية: وش تڨول القنية مزلت حافظها ولا نسيتها.



مزلت حافظها ياولي ننساها عڨبت بيها لارمي باه نتفكرك ياحسرا. كنت شاري كاسيطة نتاعها متفكرها راها الذرك في صندوڨ المفاتح نتاع الكروصة معلمها بالويزنڨل احمر.



وبدا العياشي يتفكر و يدندن عند وذن النورية وهي تخبر في قطعة الروبةاللي تخيطها للعيد،،،

بحلم بيك انا بحلم بيك ،، تيرارا

،،، وابأشواءي مستنيك ،،، تيرارا ،،،

إما سألتيش فيا ،،، يبأى كفايا علااايا ،،،

إما سألتيش فيا ،،، تيرارا

يبأى كفايا علا

..

عيد سعيد

للمة



- النهاية -

FIN





دبي ولاماهيش دبي​

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