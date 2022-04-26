هذه أبرز الأمراض النادرة المنتشرة في الجزائر

كشف رئيس جمعية الأمراض النادرة والتوحد مولود موتشو، عن إحصاء أكثر من 270 مرض نادر بعديد الولايات وأبرزها تيزي وزو وبجاية وغرداية وجيجل.



وأوضح مولود موتشو في تصريح للإذاعة الوطنية أن الدراسات أظهرت بأن سبب ظهور هذه الأمراض النادرة بهذه الولايات يعود بالدرجة الأولى وبنسبة تفوق 35 بالمائة إلى ظاهرة زواج الأقارب ووجود جزر جينية تنتقل عبر الولادات الناتجة عن هذا الزواج.



كما رحب مولود موتشو رئيس جمعية الأمراض النادرة والتوحد بقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتخذة خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء والتي شدد فيها على ضرورة التكفل بنقص المناعة بين المواليد وكذا الأمراض النادرة في الجزائر.



وقال مولود موتشو إن هذه القرارات جاءت في أوانها نظرا لتزايد معاناة المرضى وأوليائهم في وقت تشهد فيه المكملات الغذائية الخاصة بهذه الفئة من الأمراض ارتفاعا وندرة في الأسواق.





وأكد ذات المتحدث بأن الجزائر تحتاج اليوم إلى إيلاء عناية أكبر بهذه الفئة خصوصا وأن عديد الولايات لا تملك اليوم مخابر للتشخيص المبكر أو مراكز للتكفل النفسي، داعيا السلطات العمومية إلى ضرورة التنسيق مع الجمعيات المتخصصة والناشطة في هذا المجال.



وضمن هذا السياق، كشف ضيف الإذاعة عن قائمة بأبرز الأمراض النادرة المنتشرة اليوم في الجزائر ومنها نقص المناعة والاستقلاب الخلوي وتصلب الجلد، ومتلازمة سغوغرن، ومرض الدم الوراثي، ومتلازمة ويلشون، وبشتاين، والجلطات الدموية في الشرايين، وتسمم الأفيونيات.



وعن كيفية الحد من انتشار هذه الأمراض، قال مولود موتشو إنه يتعين على الدولة إعداد مخطط وطني للتكفل بهذه الفئة مبكرا وذلك من خلال فتح المزيد من المخابر والمراكز الصحية المتخصصة من أجل العمل على ال