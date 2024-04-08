إيجابيات في رمضان الجزائر هذه السنة

إيجابيات في رمضان هذه السنة برزت على الصعيد المحلي والخارجي سجلتها وربما يوجد غيرها من طرفكم لكن مابرز منها من معاينتي طيلة الشهر الفضيل أشاركها معكم بعيدا عن السلبيات فالهدف مستقبلا ان أردنا التغيير يجب ان يكون إبراز و تنمية وإثراء الايجابيات والبناء عليها بدل عد السلبيات والاكتفاء بها.

وربي يجيب الخير لنا وللبلاد وللأمة الاسلامية جمعاء.



إنخفاض واضح في معدل الجرائم والاعتداءات في هذا الشسهر مقارنة بما سبق.

توفر السلع وانخفاض في أثمان بعض السلع ربما بسبب الوفرة لكن لا أزمة هذه المرة.

إنضباط و ترشيد في الاستهلاك لعدة أسباب لكن الحس المتصاعد بضرورة ضبط الاستهلاك بارز في هذا الشهر مقارنة بالسابق.

أفواج حفظة القرآن الكريم المتخرجة من المدارس القرآنية القديمة والحديثة و من وسط الجامعات ومن كل الفئات العمرية يسقط كل التوقعات والمخططات في هذا البلد المهدد في هويته وتماسكه.

إهتمام كبير من فئة الأطفال والشباب بالمساجد رغم بعض السلبيات الا أن هذا الاهتمام يعتبر معيار يقاس به مدى قرب أو ابتعاد هذا الجيل الجديد عن مناسباته الدينية وهذا مبشر بخير مستقبلا وسط الملهيات والمغريات المنهمرة.

إفتتاج جامع الجزائر الأعظم في هذا الشهر حدث مهم يبعث على التفائل بنهضة دينية وعلمية تدعمها الدولة.

حضور بارز لأحداث غزة في يوميات الشعب الجزائري لم تفارق الذهن والسلوك.

مواقف وتحركات ايجابية للدولة الجزائرية على مستوى مجلس الأمن و منظمة العدل الدولية وباقي الهيئات وارتياح جماعي من الشعب بخصوص السياسة الخارجية.

حملات الاغاثة والمساعدة الواسعة و المنتشرة عبر التراب الوطني من الأبسط الى الاعظم

الاعمال والنشاطات داخل فلسطين و بالأخص مرافقة أهل غزة في المحنة من طرف جمعيات ومنظمات جزائرية فاعلة أثبتت جدارتها.



هذا والله أعلم ويمكنكم تسجيل ملاحظاتكم لإيجابيات في هذا الشهر لهذا العام.