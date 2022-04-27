انا بنت عمري ١٤ كنت اعيش مع جدتي ام والدي وهي من قامت بتربيتي من ولدت كنت اضن هي امي والدي يزروني دائما ام اني تاتي ولكن فقط حق جدتي وعماتي حتي لم اسلم عليها لا ترد علي ماتت جدتي وعمري ١٣ وذهبت لمنزل والدي و انا مع امي الان لمدة سنة لا تتحدث معي نهائيًا تعتبرني خيال غير موجودة حتي لم اتحدث معها لا ترد علي واخواتي من رواه معاملة امي لي ابتعدوا عني عندي اخ عمره ٩ وتؤام عمرهم ٧ واخت عمرها ٣ والدي الوحيد الذي يتكلم معي او يهتم ولكن مو متوجد دائما في البيت فهو دكتور حتي خوالي جدتي وخالات لم ياتو لزيارة يعاملوني برسمية وكاني غريبه عنهم فقط سلام مع ان مع الباقي يضحكون ويلعبون معهماحس تعبت من الوحدة وتهميشي في المنزل في رمضان كنت متعودة اساعد جدتي بالطبخ وتنسيق غرفةالجلوس حولت ان يساعد امي دخلت المطبخ معها ثاني يوم قفلت المطبخ عشان لا يدخل كرهت نفسي كثيرا ماذا افعل معها والدي يقول ان من ولدت اصيبت باكتئاب ما بعد الاولادة بس الان مر ١٤ الان ينتهي الاكتئاب فانا اشبها كثيرا بالوجه اي احد يرني يقول تشبهين امك جدا اذا لماذا لا تحبني