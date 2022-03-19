انا شاب متزوج و عندي عايلة و عندي بيت مستقل



تزوجت منذ فترة اكثر من 10 سنوات زواج

الزواج كان عن حب و علاقة

احببت زوجتي حبا كبيرا و هي بادلتني نفس المشاعر

تزوجنا في بيت العائلة

و منذ الاشهر الاولى بدأـ المشاكل بين زوجتي من جهة و والدتي و زوجة اخي و اختي

فكنت الاحظ مثلا ان شغل البيت كله على عاتقها طبخ و تنظيف و غسل الملابس و الاواني

يعني كانت خادمة و ليست زوجة

حتى انها تنظف الملابس الداخلية لبقية الاهل ـ اعتذر عن الجملة ـ لكنها الحقيقة

و اذا تأخرت في الاستيقاض صباحا يدفعون عنها الباب و يأمرونها بالذهاب الى المطبخ



انا لم اتدخل بل كنت آمرها بالصبر و الصبر



العايلة كانت كبيرة و كنت اعمل في شركة خاصة في تلك الفترة



فبل الزواج كنا نتعاون و نشترك في المصاريف اي نقتسمها انا و والدي و اخوايا ـ إثنين اخ يكبرني و الآخر اصغر مني

لكن بعد فترة من زواجي تغيرت الامور

توقفوا عن مساعدتي في مصاريف الاكل و الشرب و الفواتير

و اصبحت والدتي تصرخ في وجه زوجتي و تقول لها قولي لزوجك المصروف كمل جيب كذا و كذا و كذا

حتى ان تأخرت في التسوق اجدهم بلا اكل

الوالد و الاخوة كل واحد في غرفته غالق الباب

و زوجتي في المطبح تنتظر ما اجل لها لتطبخ لهم بل الاكثر لما تطبخ

تحمل الموائد الى غرفهم الى الوالدين و الى غرف اخوتي و اخواتي

و بعد الاكل يضعون لها الاواني في المطبخ لتنظفهم فيجتمعون في الفناء جميعهم

الا انا و زوجتي يجتمعون على الضحك ةو النكت و المزاح و القهقهة

انا بدأت انزعج لكن كنت لا اتدخل اجد نفسي معاونا لزوجتي في المطبخ

و استحيي ان افتح النقاش مع العايلة حتى لا اوسع الخلاف اكثر او ربما ينتقمون من زوجتي اكثر



مع الوقت اصبح الصراخ في البيت

شجار مستمر بين الفرقتين زوجتي من جهة و البقية من جهة اخرى

حتى ان والدي رماها بصحن و اختي ضربتها و اخي دفعها حتى سقطت

و لم اتدخل بل بدأت المشلكل تدخل بيني و بين زوجتي

أرادت مني الوقوف معها ضد اهلي و والدتي بالخصوص

انا إلتزمت الحياد و لم أتدخل بل امدت الصراخ بيني و بين زوجتي

هي لم تخبر احدا من عائلتها بل كانت تتظاهر انها بخير امامهم



في فترة الحمل لم يرحموها بل زادوا عليها و تركوا كل اشغال البيت عليها

و في الوضع تركوها لوحدها في المشفى

حتى في مرحلة الارضاع لم يساعدوها او يرحموها



حتى اذا اخذتها الى الطبيب قالوا هي تمثل و ليست مريضة

كنا نكذب لكي أخرج مع زوجتي في جولة خارج البلدة

و بعدها ليومين في اعنهم الشر كيف أخذها في جولة

و اذا اشتريت لها حاجة يغضبون ان عندها و عندها من الملابس



حتى الخصوصيات لم تعد خصوصيات فتتدخل زوجة اخي بيننا و تحاول ان تفرقنا

و لا تترك شيئا سيئا عني إلا و اخبرتها و لا تترك شيئا سيئا عنها إلا و اخبرتني

و يوم الاغتسال حدث و لا حرج



فكرت ان احسن حل ان اسكن لوحدي

عارضت زوجتي الامر لكن لم التفت لها

يجب ان اسكن في بيت مستقل او اخسر زوجتي



سكنت في بيت مستقل

غضبوا و سبوني انا و سبو زوجتي و شتمونا فلم نلتفت

و حملنا بعضا من الحاجيات المحمولة

بعد فترة كرروا الزيارات الينا و كانوا لا يرضون بالموجود بل يجب ان يكون

او تكون الضيافة كما يلزم لحم و زبيب و فواكه و الا الانتقاد



عادة علاقتي بزوجتي بل تحسنت و اصبحت مثالية الى ابعد الحدود

عشنا الحب و العشق بتفاصيله

و حققنا كل امنياتنا

اصبحنا عشيقين و حبيبين الى ابعد صورة

نتبادل المشاعر الصادقة بصدق فلا حب يعلوا فوق حبي و عشقي لها و هي بالمثل ترد

هي جميلة بل ملكة جمال و هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء



لكن اهلي لم يتركونا بل مازالوا يحاولون خلق المشاكل بيننا خصوصا والدتي و اخي و زوجة اخي

مازالوا يحاولون

والدتي تقول عن زوجتي انها سليطة اللسان و انها تحب اهلها

و هذا والله لم يكن

اذا اشتريت ملابس او مستلزمات بيتي و لأهلي و الله وجوههم تتبدل و تحمر و الشرر يخرج منها



ـ مشكلتي منذ فترة قاطعونا تماما بداية من والدتي لم تعد تأتي الى بيتي

و كل اخوتي إلا والدي من حين الى آخر يزورنا



أزور والدتي فلا تتكلم معي إلا عن مضض أو تعاير زوجتي بطريقة غير مباشرة



خايف من الله

هل أترك زوجتي او اخاصمها أو اضربها أو أهينها و أرضي والدتي و هذا ما تريده والدتي

تريدني ان اكون في خلاف و مشاكل و نكت مع زوجتي

والدتي تسعد عندما اقول لها أن زوجتي مريضة او حزينة ـ والله تفرح هي و بقية أهلي



و هل أرضي زوجتي بالمعروف فهي لا تطلب المحال و هي أمانة في رقبتي و أترك والدتي