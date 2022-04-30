Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 9,436
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- مَمْلَكَتِي اَلْحـَزينَة
- الجنس
- أنثى
الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.
أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية
لكم مشاركتي في مسابقة ملابس العيد
وفي الاخير نتمنى يلقاكم العيد
في صحة و عافية بين اهلكم و احبابكم
نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت