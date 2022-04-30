مشاركتي ❀ في مسابقة ملابس العيد ❀

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,436
النقاط
2,801
محل الإقامة
مَمْلَكَتِي اَلْحـَزينَة
الجنس
أنثى

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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.


أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية

لكم مشاركتي في مسابقة ملابس العيد

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وفي الاخير نتمنى يلقاكم العيد
في صحة و عافية بين اهلكم و احبابكم

نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت




 
صاحبة الأثر

صاحبة الأثر

:: عضو مُشارك ::
إنضم
30 مارس 2022
المشاركات
115
النقاط
513
العمر
20
محل الإقامة
تيارت
الجنس
أنثى
عجبتني الغوب تاعك تهبل 💙 تلبسيهم بالصحة حبيبتي 🌹 يبلى ويخلف الله لك 🌺
 
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