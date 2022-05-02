إحزرها الموسم الثاني - العدد 1 -

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُتميز ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
662
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بكم في العدد الأول من لعبة إحزرها

23إحزرها!.gif



ستنقسم الأسئلة لقسمين، القسم الأول هو أسئلة الذكاء والتحليل، أما القسم الثاني فهو أسئلة الثقافة العامّة والمعرفة

بعد وضع إجابتك في التعليقات، سأرد عليك بعدد إجاباتك الصحيحة

الفائز في العدد هو أول من يجيب عن كل الأسئلة، وإن لم يوجد فهو صاحب أكثر عدد إجابات صحيحة، وإن كان هناك تعادل سوف يضاف سؤال نهائي ومن يجيب عليك من بين المتعادلين فهو الفائز في العدد، وإن لم يكسر التعادل فالفائز هو صاحب اكبر عدد إجابات في قسم اسئلة الذكاء والتحليل، وإن بقي التعادل فالفائز هو أول من أجاب من بين المتعادلين

تستمر السلسلة على مدار العام، إلا في شهر رمضان، وينشر عدد واحد كل ثلاثة أيام لمدة شهر، ثم يتوقف النشر لمدة أسبوعين ويعاد النشر لمدة شهر وهكذا ..

أتمنى لكن مشاركة مفيدة وممتعة
أترككم مع العدد الأول

ملاحظة : يمنع البحث عن إجابات الثقافة العامّة في الأنترنت، أو حساب عمليات أسئلة الذكاء والتحليل مباشرة في الآلة الحاسبة ( يرجى إستعمال الورقة والقلم في الحساب )
أ/ قسم الذكاء والتحليل :
1- أكمل العدد :
10/12/15/19/16/18/21/25/
ملاحظة : الأعداد مرتبة من اليسار إلى اليمين ( من 10 إلى 25 )، والعدد المطلوب هو العدد الآتي بعد 25.
2- أكمل العدد مكان علامة الإستفهام
1651481828787.png
3-أكمل العدد مكان علامة الإستفهام
1651481897918.png
4- أحسب العملية التالية دون الإستعانة بالآلة الحاسبة ( بالورقة والقلم ) :
* : جداء
/ : قسمة
[48*54(14+54)][45/9(55+5)]

ب/ قسم أسئلة الثقافة العامّة :
( المرجو عدم الإستعانة بالأنترنت )
5 - كم عدد قلوب الأخطبوط
6 - كم عدد آيات القرآن الكريم
7 - ماهي العبادة التي إذا قمت بها فأنت الوحيد الذي تقوم بها.

مشاركة طيبة
بالتوفيق للجميع

*ينتهي العدد مساء يوم الأربعاء القادم*

 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُتميز ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
662
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
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عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُتميز ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
662
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
قال إلياس:
سيأتي الجواب أن شاء الله مع العلم صعبة هذه العاز
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إن شاء الله أخي إلياس، موجودة مهلة 3 ايام للإجابة
تعمدت تصعيبها لإطالة مدة اللعبة وزيادة روح الحماس والمنافسة، ولن يضطر الفائز للإجابة على كامل الأسئلة كما بينت هنا معايير إختيار الفائز
قال عبدالرؤوف1:
الفائز في العدد هو أول من يجيب عن كل الأسئلة، وإن لم يوجد فهو صاحب أكثر عدد إجابات صحيحة، وإن كان هناك تعادل سوف يضاف سؤال نهائي ومن يجيب عليك من بين المتعادلين فهو الفائز في العدد، وإن لم يكسر التعادل فالفائز هو صاحب اكبر عدد إجابات في قسم اسئلة الذكاء والتحليل، وإن بقي التعادل فالفائز هو أول من أجاب من بين المتعادلين
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بالتوفيق للجميع
 
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