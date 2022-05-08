إحزرها الموسم الثاني - العدد 3

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بكم في العدد الثالث من لعبة إحزرها





ستنقسم الأسئلة لقسمين، القسم الأول هو أسئلة الذكاء والتحليل، أما القسم الثاني فهو أسئلة الثقافة العامّة والمعرفة



بعد وضع إجابتك في التعليقات، سأرد عليك بعدد إجاباتك الصحيحة







تستمر السلسلة على مدار العام، إلا في شهر رمضان، وينشر عدد واحد كل ثلاثة أيام لمدة شهر، ثم يتوقف النشر لمدة أسبوعين ويعاد النشر لمدة شهر وهكذا ..



عدد اليوم من تنشيط الأخ الفائز في العدد هو أول من يجيب عن كل الأسئلة، وإن لم يوجد فهو صاحب أكثر عدد إجابات صحيحة، وإن كان هناك تعادل سوف يضاف سؤال نهائي ومن يجيب عليك من بين المتعادلين فهو الفائز في العدد، وإن لم يكسر التعادل فالفائز هو صاحب اكبر عدد إجابات في قسم اسئلة الذكاء والتحليل، وإن بقي التعادل فالفائز هو أول من أجاب من بين المتعادلينتستمر السلسلة على مدار العام، إلا في شهر رمضان، وينشر عدد واحد كل ثلاثة أيام لمدة شهر، ثم يتوقف النشر لمدة أسبوعين ويعاد النشر لمدة شهر وهكذا ..عدد اليوم من تنشيط الأخ @جليلوس

أتمنى لكن مشاركة مفيدة وممتعة

أترككم مع العدد الثالث



ملاحظة : يمنع البحث عن إجابات الثقافة العامّة في الأنترنت، أو حساب عمليات أسئلة الذكاء والتحليل مباشرة في الآلة الحاسبة ( يرجى إستعمال الورقة والقلم في الحساب )



أ/ قسم الذكاء والتحليل :



1- أكمل العدد :

26/21/24/12/27/22/25/؟



2- أوجد مفتاح القفل المكون من 3 ارقام بحيث :

254 : عددين صحيحين أحدهما في المكان الصحيح والآخر في مكان خاطئ

684 : عددان صحيحان في المكان الخاطئ

259 : عدد صحيح في المكان الصحيح

956 : عدد صحيح في المكان الصحيح

3- أكمل الرقم مكان علامة الإستفهام :





4- حل العملية التالية ( بدون إستخدام الآلة الحاسبة )







ملاحظة : الأعداد مرتبة من اليسار إلى اليمين ( من 26 إلى 25 )، والعدد المطلوب هو العدد الآتي بعد 252- أوجد مفتاح القفل المكون من 3 ارقام بحيث :254 : عددين صحيحين أحدهما في المكان الصحيح والآخر في مكان خاطئ684 : عددان صحيحان في المكان الخاطئ259 : عدد صحيح في المكان الصحيح956 : عدد صحيح في المكان الصحيح3- أكمل الرقم مكان علامة الإستفهام :

ب/ أسئلة الثقافة العامة :



5- من هو مخترع المصباح ؟ كانت هناك إعاقة يعاني منها أذكرها ؟

6- ماهو أسرع حيوان في العالم ؟

7- كم عدد كواكب المجموعة الشمسية ؟ أذكرها



بالتوفيق