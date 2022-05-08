جليلوس
:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
- إنضم
- 4 جوان 2013
- المشاركات
- 7,275
- النقاط
- 2,051
- محل الإقامة
- في وحد البلاصة ...
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
هذا اعلان عن مسابقة ادارة الغابات
الملف
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة .
- شهادة مدرسية حديثة ( الأصلية + النسخة)
- نسخة قياس القامة بالنسبة للرجل أن لا تقل عن 1.66 وبالنسبة للنساء أن لا تقل عن 1.58
- نسخة طبق الأصل عن بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها
- يودع ملف الترشح في أجل أقصاه 20 يوما بعد التاريخ هذا ...
الاعلان في الجرائد الوطنية لدى محافظة الغابات الولاية مكان ( إقامة المعني )
كل الرتب وما يقابلها ( المستوى والسن المطلوب )
- عون الغابات ( 4 متوسط ) ( 19.الى 28 سنة )
- مفتش فرقة ( مستوى بكالوريا) ( 21 إلى 30 سنة )
- مفتش ( تقني سامي أو ديوا ) ( 21 إلى 30 سنة )
- مفتش رئيسي ( ليسانس ) ( 21 إلى 30 سنة )
- مفتش رئيس ( مهندس أو ماستر ) (21 إلى 30 سنة)
- محافظ قسم ( ماجيستير )
الملفات تودع على مستوى ادارة الغابات بالولايات
يتم إعلان المترشحين بتاريخ ومكان إجراء الاختبارات عن طريق إستدعاءات فردية
سأوافيكم بكل ما هو جديد ان شاء الله
بالتوفيق للجميع.
هذا اعلان عن مسابقة ادارة الغابات
الملف
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة .
- شهادة مدرسية حديثة ( الأصلية + النسخة)
- نسخة قياس القامة بالنسبة للرجل أن لا تقل عن 1.66 وبالنسبة للنساء أن لا تقل عن 1.58
- نسخة طبق الأصل عن بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها
- يودع ملف الترشح في أجل أقصاه 20 يوما بعد التاريخ هذا ...
الاعلان في الجرائد الوطنية لدى محافظة الغابات الولاية مكان ( إقامة المعني )
كل الرتب وما يقابلها ( المستوى والسن المطلوب )
- عون الغابات ( 4 متوسط ) ( 19.الى 28 سنة )
- مفتش فرقة ( مستوى بكالوريا) ( 21 إلى 30 سنة )
- مفتش ( تقني سامي أو ديوا ) ( 21 إلى 30 سنة )
- مفتش رئيسي ( ليسانس ) ( 21 إلى 30 سنة )
- مفتش رئيس ( مهندس أو ماستر ) (21 إلى 30 سنة)
- محافظ قسم ( ماجيستير )
الملفات تودع على مستوى ادارة الغابات بالولايات
يتم إعلان المترشحين بتاريخ ومكان إجراء الاختبارات عن طريق إستدعاءات فردية
سأوافيكم بكل ما هو جديد ان شاء الله
بالتوفيق للجميع.