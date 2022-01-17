Life_ style ❤❤ الأهداف البسيطة

سلام خاوتي و ليكم وحشة كبيرةالمنتدى هذا مسحور هههههكان عندي أمر قلت نفريه منا و منزيدش نرجع وفجأة لقيت روحي نكتبالمهم سمعوني مليحالانسان باش ينجح لازم يسطر اهداف ياخيومش لازم توجور يكونو اهداف كبار... تقدر تبدا بالأمور البسيطة اللي قاع نستحقروهم.... مي يقدرو يديرو فرق كبير فحياتك ❤❤❤مثلا تتعلم ترقد بكري و تنوض بكري.....تتحدى روحك دير رياضة يوميا .....تكون عندك آفة أو ذنب ولو مش كبير مثلا تأخر الصلاة و تحاول تلتزم بالوقت .....تنقص من استعمال الهاتفتتعلم تريح مع اولادك او أمك مش توجور لاتي....و هكذا .....هاذ الاهداف الصغيرة يبانو حاجة قليلة مي يديرو فرق كبير في حياة الانسانو منهم تقدر تافونصي في اهداف وحد اخرين و يعلموك تتحدى نفسك و مش أي حاجة تحبها ديرهاديننا اصلا دين يربي النفس باش متلحقش لوين تحب توجور.... سرتو ككون فيها معصية ....ابداو بهاذو الأهداف الصغار و التزموا بيهم و راح تلاحظو فرق كبير في حياتكمشاركونا اهدافكم البسيطة و خبرونا اذا نجحتوا فيهم ونا ثان راح نشارك في أول تعليقدعوة خير