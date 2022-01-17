Life_ style ❤❤ الأهداف البسيطة

Sanaya klara

Sanaya klara

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 أكتوبر 2021
المشاركات
85
النقاط
9
العمر
31
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
سلام خاوتي و ليكم وحشة كبيرة😍😍😍 المنتدى هذا مسحور ههههه😂😂😂 كان عندي أمر قلت نفريه منا و منزيدش نرجع وفجأة لقيت روحي نكتب😏😏😏😏
المهم سمعوني مليح 👂👂👂👂
الانسان باش ينجح لازم يسطر اهداف ياخي👌👌👌
ومش لازم توجور يكونو اهداف كبار... تقدر تبدا بالأمور البسيطة اللي قاع نستحقروهم.... مي يقدرو يديرو فرق كبير فحياتك ❤❤❤
مثلا تتعلم ترقد بكري و تنوض بكري.....
تتحدى روحك دير رياضة يوميا .....
تكون عندك آفة أو ذنب ولو مش كبير مثلا تأخر الصلاة و تحاول تلتزم بالوقت .....
تنقص من استعمال الهاتف🤨🤨🤨
تتعلم تريح مع اولادك او أمك مش توجور لاتي....
و هكذا .....
هاذ الاهداف الصغيرة يبانو حاجة قليلة مي يديرو فرق كبير في حياة الانسان 💪💪💪
و منهم تقدر تافونصي في اهداف وحد اخرين و يعلموك تتحدى نفسك و مش أي حاجة تحبها ديرها 😎😎😎😎
ديننا اصلا دين يربي النفس باش متلحقش لوين تحب توجور.... سرتو ككون فيها معصية ....ابداو بهاذو الأهداف الصغار و التزموا بيهم و راح تلاحظو فرق كبير في حياتكم🤩🤩🤩🤩
شاركونا اهدافكم البسيطة و خبرونا اذا نجحتوا فيهم ونا ثان راح نشارك في أول تعليق😊😊😊
دعوة خير 🙏🙏🙏🙏
 
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