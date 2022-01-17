Life_ style ❤❤ الأهداف البسيطة

Sanaya klara
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 10 أكتوبر 2021
- المشاركات
- 85
- النقاط
- 9
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- غرداية
- الجنس
- أنثى
سلام خاوتي و ليكم وحشة كبيرة المنتدى هذا مسحور ههههه كان عندي أمر قلت نفريه منا و منزيدش نرجع وفجأة لقيت روحي نكتب
المهم سمعوني مليح
الانسان باش ينجح لازم يسطر اهداف ياخي
ومش لازم توجور يكونو اهداف كبار... تقدر تبدا بالأمور البسيطة اللي قاع نستحقروهم.... مي يقدرو يديرو فرق كبير فحياتك ❤❤❤
مثلا تتعلم ترقد بكري و تنوض بكري.....
تتحدى روحك دير رياضة يوميا .....
تكون عندك آفة أو ذنب ولو مش كبير مثلا تأخر الصلاة و تحاول تلتزم بالوقت .....
تنقص من استعمال الهاتف
تتعلم تريح مع اولادك او أمك مش توجور لاتي....
و هكذا .....
هاذ الاهداف الصغيرة يبانو حاجة قليلة مي يديرو فرق كبير في حياة الانسان
و منهم تقدر تافونصي في اهداف وحد اخرين و يعلموك تتحدى نفسك و مش أي حاجة تحبها ديرها
ديننا اصلا دين يربي النفس باش متلحقش لوين تحب توجور.... سرتو ككون فيها معصية ....ابداو بهاذو الأهداف الصغار و التزموا بيهم و راح تلاحظو فرق كبير في حياتكم
شاركونا اهدافكم البسيطة و خبرونا اذا نجحتوا فيهم ونا ثان راح نشارك في أول تعليق
دعوة خير
المهم سمعوني مليح
الانسان باش ينجح لازم يسطر اهداف ياخي
ومش لازم توجور يكونو اهداف كبار... تقدر تبدا بالأمور البسيطة اللي قاع نستحقروهم.... مي يقدرو يديرو فرق كبير فحياتك ❤❤❤
مثلا تتعلم ترقد بكري و تنوض بكري.....
تتحدى روحك دير رياضة يوميا .....
تكون عندك آفة أو ذنب ولو مش كبير مثلا تأخر الصلاة و تحاول تلتزم بالوقت .....
تنقص من استعمال الهاتف
تتعلم تريح مع اولادك او أمك مش توجور لاتي....
و هكذا .....
هاذ الاهداف الصغيرة يبانو حاجة قليلة مي يديرو فرق كبير في حياة الانسان
و منهم تقدر تافونصي في اهداف وحد اخرين و يعلموك تتحدى نفسك و مش أي حاجة تحبها ديرها
ديننا اصلا دين يربي النفس باش متلحقش لوين تحب توجور.... سرتو ككون فيها معصية ....ابداو بهاذو الأهداف الصغار و التزموا بيهم و راح تلاحظو فرق كبير في حياتكم
شاركونا اهدافكم البسيطة و خبرونا اذا نجحتوا فيهم ونا ثان راح نشارك في أول تعليق
دعوة خير