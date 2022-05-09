خيانة المجالس

ناصر dz

ناصر dz

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ذكر
للأسف انتشرت بيننا ظاهرة خيانة المجالس وهي عبارة عن أمور كتيرة منها:

1-تجالس شخصا فيصوّرك، أو يسجل كلامك دون علمك ولا إذن منك، وهو يعلم أن ذلك الفعل من خيانة المجالس.
ومنهم من يكلمك في الهاتف فيسجّل مكالمتك دون إذن منك، وهو يعلم أن ذلك الفعل من خيانة المجالس.

2- ومنهم من تُرسل له رسائل عبر الواتس آب، أو الماسنجر مكتوبة كانت أو صوتية فيعيد إرسالها لبعض الأشخاص،
أو ينزلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من غير إذن منك
وهو يعلم أيضا أن ذلك من خيانة المجالس.
3- ومنهم من يكلمك عبر الهاتف ثم يفتح ( مكبر الصوت) دون علمك؛ ليسمع شخصا بجانبه بالرغم أن المحادثة تتضمن أسرار وخصوصيات أو أمور قد حدثت بينك وبين أشخاص فيكون بمثابة السعي بالنميمة و التفريط بأمن الجليس.

4-اتقوا الله في أنفسكم وفي من يجالسكم.
( واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله )
 
sana barhoumi

sana barhoumi

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هناك أشياء تجعلك مضطرة لتسجيل المكالمة لو أن هنالك في الأمر شاب أجنبي قد عثر على رقم الهاتف عبر الصدفة اي خطأ في رقم ثم يعيد الإتصال ثانية مع غزل محرم وعبارات خدش للحياء وعند إنهاء المكالمة يعيد الإتصال. فيفي هذه الحالة اضطر الخيانة المجالس مع أنك ذكرت أنه أمر محرم للإبلاغ إلى أقرب مركز شرطة كي تقف الأمور عند هذا الحد. الرجاء الإفادة في هذه النقطة.
 
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