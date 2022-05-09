للأسف انتشرت بيننا ظاهرة خيانة المجالس وهي عبارة عن أمور كتيرة منها:



1-تجالس شخصا فيصوّرك، أو يسجل كلامك دون علمك ولا إذن منك، وهو يعلم أن ذلك الفعل من خيانة المجالس.

ومنهم من يكلمك في الهاتف فيسجّل مكالمتك دون إذن منك، وهو يعلم أن ذلك الفعل من خيانة المجالس.



2- ومنهم من تُرسل له رسائل عبر الواتس آب، أو الماسنجر مكتوبة كانت أو صوتية فيعيد إرسالها لبعض الأشخاص،

أو ينزلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من غير إذن منك

وهو يعلم أيضا أن ذلك من خيانة المجالس.

3- ومنهم من يكلمك عبر الهاتف ثم يفتح ( مكبر الصوت) دون علمك؛ ليسمع شخصا بجانبه بالرغم أن المحادثة تتضمن أسرار وخصوصيات أو أمور قد حدثت بينك وبين أشخاص فيكون بمثابة السعي بالنميمة و التفريط بأمن الجليس.



4-اتقوا الله في أنفسكم وفي من يجالسكم.

( واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله )