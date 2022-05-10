ليليا نجمة من نجمات اللمة الساطعات

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- محل الإقامة
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هي أختنا ومن الواجب علينا ان ندعو لها بالشفاء
وكيف ننساها وهي احدى بنات اللمة الأصيلات واخت طيبة عرفناها من سنوات؟
اختي @ليليا مرام
ربي يشفيك ويحفظك
نحن نحبك
اللهمّ ألبسها ثوب الصحّة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها
هي أختنا ومن الواجب علينا ان ندعو لها بالشفاء
وكيف ننساها وهي احدى بنات اللمة الأصيلات واخت طيبة عرفناها من سنوات؟
اختي @ليليا مرام
ربي يشفيك ويحفظك
نحن نحبك
اللهمّ ألبسها ثوب الصحّة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها