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ليليا نجمة من نجمات اللمة الساطعات

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,436
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هي أختنا ومن الواجب علينا ان ندعو لها بالشفاء
وكيف ننساها وهي احدى بنات اللمة الأصيلات واخت طيبة عرفناها من سنوات؟

اختي @ليليا مرام
ربي يشفيك ويحفظك
نحن نحبك 🌷🌹🌺

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اللهمّ ألبسها ثوب الصحّة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها


🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
 
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