أختي و صديقتي** ليليا مرام **بالحاجة إلى دعائكم

ام أمينة
:: عضو متألق ::
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
بعد التواصل مع أختي @ليليا مرام أخبرتني أنها مريضة و ستقبل على عملية جراحية في الأيام المقبلة و هذا هو سبب غيابها
و أطلب من كل أعضاء المنتدى و كل من يعرفها الدعاء لها بالشفاء العاجل
اللهمّ احرسها بعينيك الّتي لا تنام واشفها أنت الشافي لا إله إلا أنت الحي القيوم
اللهم ألبسها ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين
اللهم اشفها شفاءً ليس بعده سقما أبداً
و جزاكم الله كل خير
بعد التواصل مع أختي @ليليا مرام أخبرتني أنها مريضة و ستقبل على عملية جراحية في الأيام المقبلة و هذا هو سبب غيابها
و أطلب من كل أعضاء المنتدى و كل من يعرفها الدعاء لها بالشفاء العاجل
اللهمّ احرسها بعينيك الّتي لا تنام واشفها أنت الشافي لا إله إلا أنت الحي القيوم
اللهم ألبسها ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين
اللهم اشفها شفاءً ليس بعده سقما أبداً
و جزاكم الله كل خير