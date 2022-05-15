خلي أعذارك أوسع

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أهلا بكم حبيت نلفت الانتباه لشيء يتكرر كثيرا ومع ذلك فئة كبيرة من مجتمعنا تغفل وهذا الغفلة هي ظلم كبيير

أكثر من يتعرض لهذا الظلم فئة النساء باعتبار أنها الأكثر إصابة بهاته الأمراض

الأمر أنو في مجموعة واسعة من الأمراض تؤثر على طاقة الانسان و تسبب له التعب لأدنى مجهود و قد يتحول لشخص لما يقوم صباحا طاقته صفر حتى المشي و الوظائف البسيطة تسبب له إرهاق كبير و ارتفاع في دقات القلب و غيره و هاته الأمراض كالانيميا و نقص المعادن أو الفيتامينات و غيرها

و في أمراض كذلك تتعلق مثل الأشخاص لي عندهم التهاب مفاصل او الروماتزيم و قد تكون من جسمهم هجمات تجعل مهمة غسل الاواني شيء مستحيل او حتى عصر المنشفة ...و لا يستطيع تحريك أطراف ...كاين بمجرد وضع اليد في وضع السجود يحس بأنه سيشل

و هنا لما الشخص يكون يجهل مرضه ومن حوله يتعاملون معه على أنه شخص كسول او غير معتاد على الأعمال أو أو ...و يبدأ يسمع مجموعة من الاحكام عليه و بعض النصائح بان ينشط و ....

في الحقيقة مكانش شخص يحب الكسل و ما كانش شخص يسعده أن يبقى طريح الفراش و لا يقوى حتى على أبسط الأمور

لذلك لما تشوف شخص بهاته الحال لاداعي لاطلاق الأحكام ...

وكذلك توجيه للأشخاص لي يحسو بأنهم على هاته الحال أول شيء تأكد أن صحتك بخير و ان كانت الصحة هي السبب عالج الأمر أو اهتم بالغذاء و اذا كان مرض مزمن تعلم كيف تتأقلم ووتوفر ما يسهل عليك حياتك و قسم نشاطاتك حسب طاقتك لكي تعيش بتوازن

ان شاء الله يكون الموضوع خفيف عليكم

و تمنياتي أن تكونوا من الأشخاص لي يعينو غيرهم و لو بكلمة و ممن يلتمسون الأعذار لمن حولهم ​