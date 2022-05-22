  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على امتحانات الفصل الثالث

اشتياق وربما فراغ لا أدري

اسماعيل22

اسماعيل22

:: عضو فعّال ::
إنضم
26 جوان 2011
المشاركات
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النقاط
111
العمر
28
محل الإقامة
sidi bel abbes
الجنس
ذكر
لقد كبرنا و كبرت همومنا و اهتماماتنا في الحياة لدرجة انك تنسى كيف كنت تقضي اوقات سعادتك .عندما سجلت دخولي للمنتدى امس ضحكت وبكيت لان متصفحي مازال يتذكر كلمة المرور وانا لا اتذكر لكثر انشغالاتي و بعدي عنه.لا اعلم لماذا دخلت ربما الفضول و ربما الحنين وربما افتقدت سعادة تركتها وانا صغير لارجع اليوم بعمر جديد وكبير نوعا ما.اااه كم هي صعبة الحياة .لا تعيروني اهتمام فقط فضفضة في عقلي لا غير .الله المستعان.مساؤكم سعيد 😅
 
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