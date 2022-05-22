اشتياق وربما فراغ لا أدري

لقد كبرنا و كبرت همومنا و اهتماماتنا في الحياة لدرجة انك تنسى كيف كنت تقضي اوقات سعادتك .عندما سجلت دخولي للمنتدى امس ضحكت وبكيت لان متصفحي مازال يتذكر كلمة المرور وانا لا اتذكر لكثر انشغالاتي و بعدي عنه.لا اعلم لماذا دخلت ربما الفضول و ربما الحنين وربما افتقدت سعادة تركتها وانا صغير لارجع اليوم بعمر جديد وكبير نوعا ما.اااه كم هي صعبة الحياة .لا تعيروني اهتمام فقط فضفضة في عقلي لا غير .الله المستعان.مساؤكم سعيد