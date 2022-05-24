مازالت عندكم ولا جامي كانت ؟

Hakan
:: مشرف ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفين
السلام عليكم موضوعي اليوم رايح نحكي فيه على خلق الحشمة عند الجيل القديم وعقلية الابناء مع اباىهم كي نقول الجيل القديم يعني لي ولدوا بين 1970 الى 1989 ،مواليد التسعينات شافوا وعاشو هاذ الحشمة وانا واحد منهم واول حشمة ولا ما نعرف كي تسموها مثلا حنا عندنا من الحياء أنو الكنة ما تدخلش على أب الزوج نتاعها اذا كان الزوج نتاعها معاه يعني انا مثلا قاعد مع الوالد تاعي من الحياء أنو الزوجة نتاعي ،ما تجيش تجمع وتريح معانا كي شغل يروح القدر في الصحراء هههه ، ديري حسابك مرتي .
من الحشمة عندنا ولي شفتها بعيني وعايشتها انو الطفلة ما ترفدش الولد نتاعها قدام باباها وهذي قصة صراتلي خالاتي كانو كي يكونو في دار العيال لي هي غرفة مخصصة للتجمع نتاع العايلة ويكونوا رافدين اولادهم الرضع كل وحدة طيش وليدها لختها حتى صرى تبادل نتاع الاولاد بيناتهم ههههههه .
من الحشمة ثاني الولد ما يلعبش مع وليدوا في حضور باباه لي هو الجد غير يشوف الوالد نتاعه يطيش وليدوا لعماموا ولا لختو ولا لامو المهم ما يقربش منو .
انا نطاغي عمي @فريد أبو فيصل هو لي يفهمني .
ملاحظة ضركي القدر راح طول ههههه والله لا علابالهم .
من الحشمة عندنا ولي شفتها بعيني وعايشتها انو الطفلة ما ترفدش الولد نتاعها قدام باباها وهذي قصة صراتلي خالاتي كانو كي يكونو في دار العيال لي هي غرفة مخصصة للتجمع نتاع العايلة ويكونوا رافدين اولادهم الرضع كل وحدة طيش وليدها لختها حتى صرى تبادل نتاع الاولاد بيناتهم ههههههه .
من الحشمة ثاني الولد ما يلعبش مع وليدوا في حضور باباه لي هو الجد غير يشوف الوالد نتاعه يطيش وليدوا لعماموا ولا لختو ولا لامو المهم ما يقربش منو .
انا نطاغي عمي @فريد أبو فيصل هو لي يفهمني .
ملاحظة ضركي القدر راح طول ههههه والله لا علابالهم .