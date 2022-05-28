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صور لطيفة لقط أقل من الشهر

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
مَمْلَكَتِي اَلْحـَزينَة
الجنس
أنثى


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بسم الله الرحمن الرحيم

السـلام عليكم والرحمة الله وبركاتهُ

أعضاء و زوار و مشرفي منتدى " اللمة الجزائرية "

طابت أوقاتكم بكل الخير و الصحة و العافية

تحية طيبة للجميع ..

أمـا بعد ،،

اليوم حبيت نشاركم بصور لطيفة التقطتها
لاحد صغار القطة الصور جات بعد كام صورة لانه يتحركوا بزاف و يعيطو بسبب الخوف
فكلما خرجو من مكانهم المخصص يزيد صراخهم 😂
نخليكم مع الصور مشاهدة ممتعة ...

Picsart_22-05-27_23-22-01-874.jpgPicsart_22-05-27_23-24-00-754.jpgPicsart_22-05-27_23-25-59-720.jpgPicsart_22-05-27_23-26-43-307.jpgPicsart_22-05-27_23-28-03-772.jpgPicsart_22-05-27_23-28-47-607.jpgPicsart_22-05-27_23-29-41-133.jpg



الى الملتقى ان شاء الله

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خديجة ph

خديجة ph

::طبيبة صيدلانية::
إنضم
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المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
قسنطينة الجزائر
الجنس
أنثى
الله يبارك سبحان الذي خلق
اعترفي فقط قداش قط صار عندك و هل تستطيعين الاعتناء بها جميعًا
هاذو البيوضا يشبهو للولو كاتي
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Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,469
النقاط
2,801
محل الإقامة
مَمْلَكَتِي اَلْحـَزينَة
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أنثى
قال إلياس:
ما شاء الله
بارك الله فيك على الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
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وفيك بارك الله
امين
 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,469
النقاط
2,801
محل الإقامة
مَمْلَكَتِي اَلْحـَزينَة
الجنس
أنثى
قال خديجة ph:
الله يبارك سبحان الذي خلق
اعترفي فقط قداش قط صار عندك و هل تستطيعين الاعتناء بها جميعًا
هاذو البيوضا يشبهو للولو كاتي
مشاهدة المرفق 146256
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اهلا 😘

والله قطوط دار 3
2 ذكر و انثى
والصغار الجدد 4 هذي الولادة كلهم من المعارف حبو ياخدوهم رغم اني حبيت نشد قط منهم مانعرف
ههه ادا تقصدي الولادات السابقة كلهم تم تبينهم و الحمد لله
المرة لي فاتت جابت 2 ذكر و انثى تاني هوما تم تبني تاعهم مرات منين يكون القط من la ras يدوهم مٌطِلُوَبّيَنَ و مثلا منين يكون قط اسود كيما المرة لي فاتت نحب نحكمه عندي ساع في الاخير ربي يجيبله العايلة لي كتبهاله

PicsArt_12-29-08.09.35.jpg


الصح البيوضا شابين و يجو وذنيهم بالاصفر
كنت نتمنى تجيب منهم لخاطر ماتلي القط لي ربيته كيفهم وهو ابن القطة هذي
هذا ابنها لي توفى

IMG_20210513_125227.jpg

نعتني بيهم مانتعبش بالعكس برك لو جا عندي محل على الاقل نعتني بلي يسحقو الاعتناء خاصة الصغار بدون ام
 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,469
النقاط
2,801
محل الإقامة
مَمْلَكَتِي اَلْحـَزينَة
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aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
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لا اله الا الله
لقد هياء الله لهم من يخدمهم ويهتم بهم
فصيرك سبحانه لهم راعيه
لا حرمك الله اجرهم
 
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