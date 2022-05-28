صور لطيفة لقط أقل من الشهر

قال خديجة ph:

اعترفي فقط قداش قط صار عندك و هل تستطيعين الاعتناء بها جميعًا

هاذو البيوضا يشبهو للولو كاتي

مشاهدة المرفق 146256 الله يبارك سبحان الذي خلقاعترفي فقط قداش قط صار عندك و هل تستطيعين الاعتناء بها جميعًاهاذو البيوضا يشبهو للولو كاتي إضغط للتوسيع...

اهلاوالله قطوط دار 32 ذكر و انثىوالصغار الجدد 4 هذي الولادة كلهم من المعارف حبو ياخدوهم رغم اني حبيت نشد قط منهم مانعرفههه ادا تقصدي الولادات السابقة كلهم تم تبينهم و الحمد للهالمرة لي فاتت جابت 2 ذكر و انثى تاني هوما تم تبني تاعهم مرات منين يكون القط من la ras يدوهم مٌطِلُوَبّيَنَ و مثلا منين يكون قط اسود كيما المرة لي فاتت نحب نحكمه عندي ساع في الاخير ربي يجيبله العايلة لي كتبهالهالصح البيوضا شابين و يجو وذنيهم بالاصفركنت نتمنى تجيب منهم لخاطر ماتلي القط لي ربيته كيفهم وهو ابن القطة هذيهذا ابنها لي توفىنعتني بيهم مانتعبش بالعكس برك لو جا عندي محل على الاقل نعتني بلي يسحقو الاعتناء خاصة الصغار بدون ام