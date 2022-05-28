صور لطيفة لقط أقل من الشهر

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 9,469
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- مَمْلَكَتِي اَلْحـَزينَة
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السـلام عليكم والرحمة الله وبركاتهُ
أعضاء و زوار و مشرفي منتدى " اللمة الجزائرية "
طابت أوقاتكم بكل الخير و الصحة و العافية
تحية طيبة للجميع ..
أمـا بعد ،،
اليوم حبيت نشاركم بصور لطيفة التقطتها
لاحد صغار القطة الصور جات بعد كام صورة لانه يتحركوا بزاف و يعيطو بسبب الخوف
فكلما خرجو من مكانهم المخصص يزيد صراخهم
نخليكم مع الصور مشاهدة ممتعة ...
الى الملتقى ان شاء الله