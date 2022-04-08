خبزة عائلية من مطبخ أم وليد







بسم الله الرحمن الرحيم

السـلام عليكم والرحمة الله وبركاتهُ

أعضاء و زوار و مشرفي منتدى " المطبخ اللماوي "

طابت أوقاتكم بكل الخير و الصحة و العافية

تحية طيبة للجميع ..

أمـا بعد ،،

اليوم اردت مشاركتكم تطبيقي لمعجنة من المعجنات تزامنا و الشهر الكريم تقدم مع الشوربات و الحريرة

هنا درتلكم وصفة مختصرة في اخر الموضوع نحطها + نخليلكم رابط لفيديو لشرح بالتفصيل +صور من تطبيقي انا هنا كاين بعض المكونات لم تصور لضيق الوقت فالتمسوا لي الاعذار اتمنى لكم مشاهدة طيبة

كاس حليب

ربع كاس زيت

ملعقة كبيرة من السكر و الخميرة

صفار بيضة

و ملح

فرينة (دقيق)