خبزة عائلية من مطبخ أم وليد

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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بسم الله الرحمن الرحيم
السـلام عليكم والرحمة الله وبركاتهُ
أعضاء و زوار و مشرفي منتدى " المطبخ اللماوي "
طابت أوقاتكم بكل الخير و الصحة و العافية
تحية طيبة للجميع ..
أمـا بعد ،،
اليوم اردت مشاركتكم تطبيقي لمعجنة من المعجنات تزامنا و الشهر الكريم تقدم مع الشوربات و الحريرة
هنا درتلكم وصفة مختصرة في اخر الموضوع نحطها + نخليلكم رابط لفيديو لشرح بالتفصيل +صور من تطبيقي انا هنا كاين بعض المكونات لم تصور لضيق الوقت فالتمسوا لي الاعذار اتمنى لكم مشاهدة طيبة
كاس حليب
ربع كاس زيت
ملعقة كبيرة من السكر و الخميرة
صفار بيضة
و ملح
فرينة (دقيق)
بعد خلط المكونات نضيف زعيترة او اي منسم
بعدها نضيف الفرينة تدريجيا و نخلي العجينة طرية
نخليها ترتاح من 45 د لساعة
الحشو حسب رغبتك وانا اتبعت نفس الحشو لي فالوصفة
بطاطا مربعات مقلية
بيض مسلوق 2
ضفت من عندي ذرى و زيتون
تون او لحم مفروم
وجبن مبشور او اي نوع
نسرح العجينة بعدما قسمتها لنصفين
و نسرحها رقيقة
ونحطها فالمول
او صينية
نحط قبل صوص طماطم
+ بصل دبلته على نار مع شوية زيت
ونكمل باقي الحشو البطاطا ثم البيض زيتون تون درى و جبن المبشور في الاخير
نصرح النصف الثاني من العجينة و نغلق الخبزة بيه و نركز على الاطراف لكي لا تفتح
و ندخلها للفرن ماتخدش وقت طويل و بصحتكم ♥
وهنا بعدما خرجته من الفرن
هنا الفيديو لي بغات تتطلع بالتفصيل
وهذه الوصفة لي جهزتهالكم
ان شاء الله يكون الموضوع مفهوم و يفيدكم و لو بالقليل
في الاخير
نتمنى لكم التوفيق
كما لا تنسونا من صالح دعائكم
نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت
تقيمي للوصفة راح يكون في اول رد