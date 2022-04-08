خبزة عائلية من مطبخ أم وليد

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,233
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
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بسم الله الرحمن الرحيم

السـلام عليكم والرحمة الله وبركاتهُ

أعضاء و زوار و مشرفي منتدى " المطبخ اللماوي "

طابت أوقاتكم بكل الخير و الصحة و العافية

تحية طيبة للجميع ..

أمـا بعد ،،

اليوم اردت مشاركتكم تطبيقي لمعجنة من المعجنات تزامنا و الشهر الكريم تقدم مع الشوربات و الحريرة 😂
هنا درتلكم وصفة مختصرة في اخر الموضوع نحطها + نخليلكم رابط لفيديو لشرح بالتفصيل +صور من تطبيقي انا هنا كاين بعض المكونات لم تصور لضيق الوقت فالتمسوا لي الاعذار اتمنى لكم مشاهدة طيبة

كاس حليب
ربع كاس زيت
ملعقة كبيرة من السكر و الخميرة
صفار بيضة
و ملح
فرينة (دقيق)

Screenshot_2022-04-08-15-58-13.png

بعد خلط المكونات نضيف زعيترة او اي منسم

Screenshot_2022-04-08-15-58-26.png

بعدها نضيف الفرينة تدريجيا و نخلي العجينة طرية

Screenshot_2022-04-08-15-58-37.png

نخليها ترتاح من 45 د لساعة


الحشو حسب رغبتك وانا اتبعت نفس الحشو لي فالوصفة
بطاطا مربعات مقلية
بيض مسلوق 2
ضفت من عندي ذرى و زيتون
تون او لحم مفروم
وجبن مبشور او اي نوع

Screenshot_2022-04-08-15-58-46.png

نسرح العجينة بعدما قسمتها لنصفين
و نسرحها رقيقة
ونحطها فالمول
او صينية

Screenshot_2022-04-08-15-58-59.png

نحط قبل صوص طماطم
+ بصل دبلته على نار مع شوية زيت

Screenshot_2022-04-08-15-59-07.png

ونكمل باقي الحشو البطاطا ثم البيض زيتون تون درى و جبن المبشور في الاخير

Screenshot_2022-04-08-15-59-17.png


Screenshot_2022-04-08-15-59-34.png

نصرح النصف الثاني من العجينة و نغلق الخبزة بيه و نركز على الاطراف لكي لا تفتح
و ندخلها للفرن ماتخدش وقت طويل و بصحتكم ♥


Screenshot_2022-04-08-15-59-43.png

وهنا بعدما خرجته من الفرن

Screenshot_2022-04-08-15-59-55.png


هنا الفيديو لي بغات تتطلع بالتفصيل



وهذه الوصفة لي جهزتهالكم

Picsart_22-04-08_16-28-57-839.jpg


ان شاء الله يكون الموضوع مفهوم و يفيدكم و لو بالقليل


في الاخير
نتمنى لكم التوفيق
كما لا تنسونا من صالح دعائكم



نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت

تقيمي للوصفة راح يكون في اول رد

 
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