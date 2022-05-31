والله زوجتي و ليست صديقتي

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم احبتي ايها الاكارم
في اللمة الطيبة
قبل فترة بديت اشتغل
دعواتكم لي بالحفظ لأنه عمل أقل ما يقال عنه خطيير
و فيه مجال كبير من الريسك و الله خير حافظا و هو ارحم الراحمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أثناء عملي و هي عادتي ان أتصل بزوجتي او هي من تتصل بي
كل ما جات الفرصة فأتحدث أمام زملائي لدقايق
ثم آخذ مكانا قسيا لأكمل حديثي
بصراحة من هم معي في العمل لا اعرفهم بشكل جيد
و لا اعرف كيف يفكرون
الشي اللي تأكدت منه أن أغلبهم بعيد عن فكرة التدين تماما
بل لديهم بعض الانحراف .................
بصراحة و بصدق هي عادتي
اثناء حديثي مع زوجتي اعبر لها دائما عن حبي و اشتياقي
آلو .......... أهلا حبيبتي ,,,,,,,, لا باس
اهلا عزيزتي
اهلا صديقتي
واش راكي عينية ,,,,,,,,,
راكي مليحة
هذا وين لقيت فرصة باش نتصل بيك
و الله نعمل جهدي باش سعدك
حتى انا توحشتك
المكان الوحيد اللي نرتاح فيه لما نكون عندك
في اقرب فرصة راح اتصل بيك
فكري و خبريني
فكريني بوقت الدوا
راح نكملوا حياتنا مع بعض
ما نقدرش نعيش من بلا بيك ـ من دونك اقصد ـ
واش نجيبلك معايا
كيما اللي يحبها قلبك حبيبتي
في اتصالي مع زوجتي استعمل كثيرا هته المصطلحات
الغريب
ان الزملاء اليوم فتحوني في موضوع محتواه
او خلاصته
انني اتصل بصديقة هههههههه
و الغريب او الاشد غرابة انهم اقسموا على الاتهام هههههه
قالوا مستحيل الرجل يتصل بزوجته
و يكلمها بهته الكلمات او يغازلها
اقسموا بأغلظ الأيمان أني أتصل بعشيقة
قلت لهم نعم هي عشيقة
بل هي أكثر من عشيقتي هو زوجتي التي أعشقها
لم يصدفوني ههههه
لا يهمني رأيهم لكن
شد انتباهي امر و هو
لماذا الرجل يغازل العشيقة و الصاحبة
رغم ان العلاقة محرمة من الأساس
و يستحيي و ربما يجد الأمر ليس صائبا او أمرا غير سوي
أن يعشق زوجته و يهاتفها
و يمازححها
و يفكر معها
و يفكر لها
و يهديها
إليكم الخط أحبتي
في اللمة الطيبة
قبل فترة بديت اشتغل
دعواتكم لي بالحفظ لأنه عمل أقل ما يقال عنه خطيير
و فيه مجال كبير من الريسك و الله خير حافظا و هو ارحم الراحمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أثناء عملي و هي عادتي ان أتصل بزوجتي او هي من تتصل بي
كل ما جات الفرصة فأتحدث أمام زملائي لدقايق
ثم آخذ مكانا قسيا لأكمل حديثي
بصراحة من هم معي في العمل لا اعرفهم بشكل جيد
و لا اعرف كيف يفكرون
الشي اللي تأكدت منه أن أغلبهم بعيد عن فكرة التدين تماما
بل لديهم بعض الانحراف .................
بصراحة و بصدق هي عادتي
اثناء حديثي مع زوجتي اعبر لها دائما عن حبي و اشتياقي
آلو .......... أهلا حبيبتي ,,,,,,,, لا باس
اهلا عزيزتي
اهلا صديقتي
واش راكي عينية ,,,,,,,,,
راكي مليحة
هذا وين لقيت فرصة باش نتصل بيك
و الله نعمل جهدي باش سعدك
حتى انا توحشتك
المكان الوحيد اللي نرتاح فيه لما نكون عندك
في اقرب فرصة راح اتصل بيك
فكري و خبريني
فكريني بوقت الدوا
راح نكملوا حياتنا مع بعض
ما نقدرش نعيش من بلا بيك ـ من دونك اقصد ـ
واش نجيبلك معايا
كيما اللي يحبها قلبك حبيبتي
في اتصالي مع زوجتي استعمل كثيرا هته المصطلحات
الغريب
ان الزملاء اليوم فتحوني في موضوع محتواه
او خلاصته
انني اتصل بصديقة هههههههه
و الغريب او الاشد غرابة انهم اقسموا على الاتهام هههههه
قالوا مستحيل الرجل يتصل بزوجته
و يكلمها بهته الكلمات او يغازلها
اقسموا بأغلظ الأيمان أني أتصل بعشيقة
قلت لهم نعم هي عشيقة
بل هي أكثر من عشيقتي هو زوجتي التي أعشقها
لم يصدفوني ههههه
لا يهمني رأيهم لكن
شد انتباهي امر و هو
لماذا الرجل يغازل العشيقة و الصاحبة
رغم ان العلاقة محرمة من الأساس
و يستحيي و ربما يجد الأمر ليس صائبا او أمرا غير سوي
أن يعشق زوجته و يهاتفها
و يمازححها
و يفكر معها
و يفكر لها
و يهديها
إليكم الخط أحبتي