من حكم السلف....الحلقة رقم 01

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 19,674
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله …
️ومن الفوائد والحكم …
️️منها …
قَالَ أبان بن سليم عليهِ رَحَمَات الله /
كلمة حِكْمَة لَك من أَخِيك : خيرٌ منْ مَالٍ يعطيك ..
لِأَن المَال : يُطْغِيك ..
والكملة : تهديك . ..
️أنظر هذه الكلمة / أدب المجالسة وحمد اللسان ؛ وفضل البيان وذم العي وتعليم الإعراب للحافظ أبي عمر ابن عبد البّر المالكيّ عليهِ رَحَمَات الله وَرَقَة / 41 …
️️ومنها …
قَالَ بعض الْعلمَاء /
الْخلاف يهدم : الرَّأْي ؛ وَلَا يقوم مَعَ الْخلاف شَيْ . ..
️أنظر هذه الكلمة أيضاً / أدب المجالسة وحمد اللسان ؛ وفضل البيان وذم العي وتعليم الإعراب للحافظ أبي عمر ابن عبد البّر المالكيّ عليهِ رَحَمَات الله وَرَقَة / 111 …
️️ومنها …
قال الحافظ الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّيُّ البغداديّ عليهِ رَحَمَات الله /
أَنَّ النَّفْسَ إِذَا رَكِبَتْ مَا تَهْوَى مِمَّا قَدْ نُهِيَتْ عَنْهُ : فَإِنَّهَا سَتَلُومُ صَاحِبَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ..
تَقُولُ : لِمَ فَعَلْتَ ؟؟؟
لِمَ قَصَّرْتَ ؟؟؟
لِمَ بَلَّغْتَنِي مَا أُحِبُّ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ فِيهِ عَطَبِي ؟؟؟
أَلَمْ تَسْمَعُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ ..
فَالْوَاجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَ هَذَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَنْ يَحْذَرَ مِنْ نَفْسِهِ أَشَدَّ حَذَرًا مِنْ عَدُوٍّ يُرِيدُ قَتْلَهُ ..
أَوْ أَخْذَ مَالِهِ ..
أَوِ انْتِهَاكَ عِرْضِهِ ..
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : لِمَ أَلْزَمْتَنِي هَذَا الْحَذَرَ مِنَ النَّفْسِ حَتَّى جَعَلْتَهُ أَشَدَّ حَالًا مِنْ عَدُوٍّ وَقَدْ تَبَيَّنْتُ عَدَاوَتَهُ ؟؟؟
قِيلَ لَهُ / إِنَّ عَدُوَّكَ الَّذِي يُرِيدُ قَتْلَكَ ؛ أَوْ أَخْذَ مَالِكَ ؛ أَوِ انْتِهَاكَ عِرْضِكَ ؛ إِنْ ظَفِرَ مِنْكَ بِمَا يُؤَمَّلُهُ مِنْكَ : فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُكَفِّرُ عَنْكَ بِهِ السَّيِّئَاتِ ؛ وَيَرْفَعُ لَكَ بِهِ الدَّرَجَاتِ ..
وَلَيْسَ النَّفْسُ : كَذَلِكَ ..
لِأَنَّ النَّفْسَ إِنْ ظَفَرَتْ مِنْكَ بِمَا تَهْوَى مِمَّا قَدْ نُهِيَتْ عَنْهُ : كَانَ فِيهِ هَلَكَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ..
أَمَّا فِي الدُّنْيَا : فَالْفَضِيحَةُ مَعَ شِدَّةِ الْعُقُوبَةِ ..
وَسُوءُ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : مَعَ سُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْآخِرَةِ . ..
️ أنظره / أدب النفوس وَرَقَة / 250 - 251 …
️️ومنها …
وقال الحافظ أبو بكر الأجُريُّ البغداديّ أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَعَلَى مَا أُجَاهِدُ نَفْسِي حَتَّى أَغْلِبَهَا ؟؟؟
قِيلَ لَهُ : تُجَاهِدُهَا حَتَّى تَلْزَمَ أَدَاءَ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ وَتَنْتَهِيَ عَنْ مَعَاصِيهِ ..
فَإِنْ قَالَ : صِفْ لِي مِنْ أَخْلَاقِهَا الَّتِي تَمِيلُ إِلَيْهِ مِمَّا لَا يَحْسُنُ حَتَّى أَحْذَرَهَا ؛ وَأَمْقُتَهَا ؛ وَأُجَاهِدَهَا إِذَا عَلِمْتُ أَنَّ فِيهَا شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْخِصَالِ ..
قِيلَ لَهُ / إِنَّ النَّفْسَ أَهْلٌ أَنْ تُمْقَتَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ وَمَنْ مَقَتَ نَفْسَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : رَجَوْتُ أَنْ يُؤَمِّنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مَقْتِهِ .. .
كَذَا رُوِيَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ . ..
️ أنظره / أدب النفوس وَرَقَة / 254 …
️️ومنها …
( ذكْرُ أَدَبِ النُّفُوسِ )
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليه /
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : مَا دَلَّ عَلَى تَأْدِيبِ النَّفْسِ ؟؟؟
قِيلَ لَهُ : الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ ؛ وَقَوْلُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ..
فَإِنْ قَالَ : فَاذْكُرْهُ !!!
قِيلَ : نَعَمْ ؛ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ..
قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ ..
قُلْتُ / فَمَنْ سَمِعَ هَذَا : وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَ عِلْمَ هَذَا ؛ وَلَا يَغْفُلُ عَنْهُ ..
فَإِنْ قَالَ : فَاذْكُرْ مَا يَقِي بِهِ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ النَّارِ !!!
قِيلَ : نَعَمْ ..
( ثُم رَوَى بِسَنده ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ ..
قَالَ / يَكُونُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فِي أَهْلِ الْبَيْتِ فَيَعْمَلُ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ؛ يُصَلِّي : فَيُصَلُّونَ ..
وَيَصُومُ : فَيَصُومُونَ ..
وَيَتَصَدَّقُ : فَيَتَصَدَّقُونَ ..
فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ . ..
️ أنظره / أدب النفوس وَرَقَة / 259 …
️ومن الفوائد والحكم …
️️منها …
قَالَ أبان بن سليم عليهِ رَحَمَات الله /
كلمة حِكْمَة لَك من أَخِيك : خيرٌ منْ مَالٍ يعطيك ..
لِأَن المَال : يُطْغِيك ..
والكملة : تهديك . ..
️أنظر هذه الكلمة / أدب المجالسة وحمد اللسان ؛ وفضل البيان وذم العي وتعليم الإعراب للحافظ أبي عمر ابن عبد البّر المالكيّ عليهِ رَحَمَات الله وَرَقَة / 41 …
️️ومنها …
قَالَ بعض الْعلمَاء /
الْخلاف يهدم : الرَّأْي ؛ وَلَا يقوم مَعَ الْخلاف شَيْ . ..
️أنظر هذه الكلمة أيضاً / أدب المجالسة وحمد اللسان ؛ وفضل البيان وذم العي وتعليم الإعراب للحافظ أبي عمر ابن عبد البّر المالكيّ عليهِ رَحَمَات الله وَرَقَة / 111 …
️️ومنها …
قال الحافظ الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّيُّ البغداديّ عليهِ رَحَمَات الله /
أَنَّ النَّفْسَ إِذَا رَكِبَتْ مَا تَهْوَى مِمَّا قَدْ نُهِيَتْ عَنْهُ : فَإِنَّهَا سَتَلُومُ صَاحِبَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ..
تَقُولُ : لِمَ فَعَلْتَ ؟؟؟
لِمَ قَصَّرْتَ ؟؟؟
لِمَ بَلَّغْتَنِي مَا أُحِبُّ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ فِيهِ عَطَبِي ؟؟؟
أَلَمْ تَسْمَعُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ ..
فَالْوَاجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَ هَذَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَنْ يَحْذَرَ مِنْ نَفْسِهِ أَشَدَّ حَذَرًا مِنْ عَدُوٍّ يُرِيدُ قَتْلَهُ ..
أَوْ أَخْذَ مَالِهِ ..
أَوِ انْتِهَاكَ عِرْضِهِ ..
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : لِمَ أَلْزَمْتَنِي هَذَا الْحَذَرَ مِنَ النَّفْسِ حَتَّى جَعَلْتَهُ أَشَدَّ حَالًا مِنْ عَدُوٍّ وَقَدْ تَبَيَّنْتُ عَدَاوَتَهُ ؟؟؟
قِيلَ لَهُ / إِنَّ عَدُوَّكَ الَّذِي يُرِيدُ قَتْلَكَ ؛ أَوْ أَخْذَ مَالِكَ ؛ أَوِ انْتِهَاكَ عِرْضِكَ ؛ إِنْ ظَفِرَ مِنْكَ بِمَا يُؤَمَّلُهُ مِنْكَ : فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُكَفِّرُ عَنْكَ بِهِ السَّيِّئَاتِ ؛ وَيَرْفَعُ لَكَ بِهِ الدَّرَجَاتِ ..
وَلَيْسَ النَّفْسُ : كَذَلِكَ ..
لِأَنَّ النَّفْسَ إِنْ ظَفَرَتْ مِنْكَ بِمَا تَهْوَى مِمَّا قَدْ نُهِيَتْ عَنْهُ : كَانَ فِيهِ هَلَكَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ..
أَمَّا فِي الدُّنْيَا : فَالْفَضِيحَةُ مَعَ شِدَّةِ الْعُقُوبَةِ ..
وَسُوءُ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : مَعَ سُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْآخِرَةِ . ..
️ أنظره / أدب النفوس وَرَقَة / 250 - 251 …
️️ومنها …
وقال الحافظ أبو بكر الأجُريُّ البغداديّ أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَعَلَى مَا أُجَاهِدُ نَفْسِي حَتَّى أَغْلِبَهَا ؟؟؟
قِيلَ لَهُ : تُجَاهِدُهَا حَتَّى تَلْزَمَ أَدَاءَ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ وَتَنْتَهِيَ عَنْ مَعَاصِيهِ ..
فَإِنْ قَالَ : صِفْ لِي مِنْ أَخْلَاقِهَا الَّتِي تَمِيلُ إِلَيْهِ مِمَّا لَا يَحْسُنُ حَتَّى أَحْذَرَهَا ؛ وَأَمْقُتَهَا ؛ وَأُجَاهِدَهَا إِذَا عَلِمْتُ أَنَّ فِيهَا شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْخِصَالِ ..
قِيلَ لَهُ / إِنَّ النَّفْسَ أَهْلٌ أَنْ تُمْقَتَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ وَمَنْ مَقَتَ نَفْسَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : رَجَوْتُ أَنْ يُؤَمِّنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مَقْتِهِ .. .
كَذَا رُوِيَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ . ..
️ أنظره / أدب النفوس وَرَقَة / 254 …
️️ومنها …
( ذكْرُ أَدَبِ النُّفُوسِ )
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليه /
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : مَا دَلَّ عَلَى تَأْدِيبِ النَّفْسِ ؟؟؟
قِيلَ لَهُ : الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ ؛ وَقَوْلُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ..
فَإِنْ قَالَ : فَاذْكُرْهُ !!!
قِيلَ : نَعَمْ ؛ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ..
قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ ..
قُلْتُ / فَمَنْ سَمِعَ هَذَا : وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَ عِلْمَ هَذَا ؛ وَلَا يَغْفُلُ عَنْهُ ..
فَإِنْ قَالَ : فَاذْكُرْ مَا يَقِي بِهِ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ النَّارِ !!!
قِيلَ : نَعَمْ ..
( ثُم رَوَى بِسَنده ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ ..
قَالَ / يَكُونُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فِي أَهْلِ الْبَيْتِ فَيَعْمَلُ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ؛ يُصَلِّي : فَيُصَلُّونَ ..
وَيَصُومُ : فَيَصُومُونَ ..
وَيَتَصَدَّقُ : فَيَتَصَدَّقُونَ ..
فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ . ..
️ أنظره / أدب النفوس وَرَقَة / 259 …