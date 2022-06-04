من حكم السلف....الحلقة رقم 01

الحمد لله …️ومن الفوائد والحكم …️منها …قَالَ أبان بن سليم عليهِ رَحَمَات الله /كلمة حِكْمَة لَك من أَخِيك : خيرٌ منْ مَالٍ يعطيك ..لِأَن المَال : يُطْغِيك ..والكملة : تهديك . ..️أنظر هذه الكلمة / أدب المجالسة وحمد اللسان ؛ وفضل البيان وذم العي وتعليم الإعراب للحافظ أبي عمر ابن عبد البّر المالكيّ عليهِ رَحَمَات الله وَرَقَة / 41 …️ومنها …قَالَ بعض الْعلمَاء /الْخلاف يهدم : الرَّأْي ؛ وَلَا يقوم مَعَ الْخلاف شَيْ . ..️أنظر هذه الكلمة أيضاً / أدب المجالسة وحمد اللسان ؛ وفضل البيان وذم العي وتعليم الإعراب للحافظ أبي عمر ابن عبد البّر المالكيّ عليهِ رَحَمَات الله وَرَقَة / 111 …️ومنها …قال الحافظ الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّيُّ البغداديّ عليهِ رَحَمَات الله /أَنَّ النَّفْسَ إِذَا رَكِبَتْ مَا تَهْوَى مِمَّا قَدْ نُهِيَتْ عَنْهُ : فَإِنَّهَا سَتَلُومُ صَاحِبَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ..تَقُولُ : لِمَ فَعَلْتَ ؟؟؟لِمَ قَصَّرْتَ ؟؟؟لِمَ بَلَّغْتَنِي مَا أُحِبُّ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ فِيهِ عَطَبِي ؟؟؟أَلَمْ تَسْمَعُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ ..فَالْوَاجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَ هَذَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَنْ يَحْذَرَ مِنْ نَفْسِهِ أَشَدَّ حَذَرًا مِنْ عَدُوٍّ يُرِيدُ قَتْلَهُ ..أَوْ أَخْذَ مَالِهِ ..أَوِ انْتِهَاكَ عِرْضِهِ ..فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : لِمَ أَلْزَمْتَنِي هَذَا الْحَذَرَ مِنَ النَّفْسِ حَتَّى جَعَلْتَهُ أَشَدَّ حَالًا مِنْ عَدُوٍّ وَقَدْ تَبَيَّنْتُ عَدَاوَتَهُ ؟؟؟قِيلَ لَهُ / إِنَّ عَدُوَّكَ الَّذِي يُرِيدُ قَتْلَكَ ؛ أَوْ أَخْذَ مَالِكَ ؛ أَوِ انْتِهَاكَ عِرْضِكَ ؛ إِنْ ظَفِرَ مِنْكَ بِمَا يُؤَمَّلُهُ مِنْكَ : فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُكَفِّرُ عَنْكَ بِهِ السَّيِّئَاتِ ؛ وَيَرْفَعُ لَكَ بِهِ الدَّرَجَاتِ ..وَلَيْسَ النَّفْسُ : كَذَلِكَ ..لِأَنَّ النَّفْسَ إِنْ ظَفَرَتْ مِنْكَ بِمَا تَهْوَى مِمَّا قَدْ نُهِيَتْ عَنْهُ : كَانَ فِيهِ هَلَكَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ..أَمَّا فِي الدُّنْيَا : فَالْفَضِيحَةُ مَعَ شِدَّةِ الْعُقُوبَةِ ..وَسُوءُ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : مَعَ سُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْآخِرَةِ . ..️ أنظره / أدب النفوس وَرَقَة / 250 - 251 …️ومنها …وقال الحافظ أبو بكر الأجُريُّ البغداديّ أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَعَلَى مَا أُجَاهِدُ نَفْسِي حَتَّى أَغْلِبَهَا ؟؟؟قِيلَ لَهُ : تُجَاهِدُهَا حَتَّى تَلْزَمَ أَدَاءَ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ وَتَنْتَهِيَ عَنْ مَعَاصِيهِ ..فَإِنْ قَالَ : صِفْ لِي مِنْ أَخْلَاقِهَا الَّتِي تَمِيلُ إِلَيْهِ مِمَّا لَا يَحْسُنُ حَتَّى أَحْذَرَهَا ؛ وَأَمْقُتَهَا ؛ وَأُجَاهِدَهَا إِذَا عَلِمْتُ أَنَّ فِيهَا شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْخِصَالِ ..قِيلَ لَهُ / إِنَّ النَّفْسَ أَهْلٌ أَنْ تُمْقَتَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ وَمَنْ مَقَتَ نَفْسَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : رَجَوْتُ أَنْ يُؤَمِّنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مَقْتِهِ .. .كَذَا رُوِيَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ . ..️ أنظره / أدب النفوس وَرَقَة / 254 …️ومنها …( ذكْرُ أَدَبِ النُّفُوسِ )وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليه /فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : مَا دَلَّ عَلَى تَأْدِيبِ النَّفْسِ ؟؟؟قِيلَ لَهُ : الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ ؛ وَقَوْلُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ..فَإِنْ قَالَ : فَاذْكُرْهُ !!!قِيلَ : نَعَمْ ؛ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ..قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ ..قُلْتُ / فَمَنْ سَمِعَ هَذَا : وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَ عِلْمَ هَذَا ؛ وَلَا يَغْفُلُ عَنْهُ ..فَإِنْ قَالَ : فَاذْكُرْ مَا يَقِي بِهِ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ النَّارِ !!!قِيلَ : نَعَمْ ..( ثُم رَوَى بِسَنده ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ ..قَالَ / يَكُونُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فِي أَهْلِ الْبَيْتِ فَيَعْمَلُ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ؛ يُصَلِّي : فَيُصَلُّونَ ..وَيَصُومُ : فَيَصُومُونَ ..وَيَتَصَدَّقُ : فَيَتَصَدَّقُونَ ..فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ . ..️ أنظره / أدب النفوس وَرَقَة / 259 …