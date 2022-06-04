جليلوس
:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
- إنضم
- 4 جوان 2013
- المشاركات
- 7,422
- النقاط
- 2,051
- محل الإقامة
- في وحد البلاصة ...
- الجنس
- ذكر
سلام طيب من الله عليكم
هاهي تنقضي تسع سنوات من عمري في هذا الصرح
وانا بينكم
في مثل هذا اليوم
4/6/2013
اِشتركت معكم
زرعت زهرة اِرتوت من حبكم
فعلا تسع سنوات
يا الله كم مر الوقت
بسرعة البرق
سبحان الله
خاوتي خياتي
تعرفت على الكثيرين منكم
عشت هنا أجمل الأيام بينكم
بحلوها ..... بمرها
بفرحها .... وحزنها
كنت معكم أحببتكم في الله بصدق
كنت هنا
وما زلت
أحبكم في الله
والله شاهد على ما اقول
تعلمت واستفدت منكم الكثير ولا زلت
ادامكم الله وامدكم بالصحة والعافية يارب
كما تعلمون جميعا انه احيانا تمر علينا لحظات نرغب فيها أن نعتذر من أشخاص أخطأنا في حقّهم بقصد أو بدون قصد
فأنا بدوري معكم أقول لكل من يراني قد أخطأت في حقه
أرجو السّماح لي
و جزاكم الله عني كل خير
جليلوس مر من هنا
هاهي تنقضي تسع سنوات من عمري في هذا الصرح
وانا بينكم
في مثل هذا اليوم
4/6/2013
اِشتركت معكم
زرعت زهرة اِرتوت من حبكم
فعلا تسع سنوات
يا الله كم مر الوقت
بسرعة البرق
سبحان الله
خاوتي خياتي
تعرفت على الكثيرين منكم
عشت هنا أجمل الأيام بينكم
بحلوها ..... بمرها
بفرحها .... وحزنها
كنت معكم أحببتكم في الله بصدق
كنت هنا
وما زلت
أحبكم في الله
والله شاهد على ما اقول
تعلمت واستفدت منكم الكثير ولا زلت
ادامكم الله وامدكم بالصحة والعافية يارب
كما تعلمون جميعا انه احيانا تمر علينا لحظات نرغب فيها أن نعتذر من أشخاص أخطأنا في حقّهم بقصد أو بدون قصد
فأنا بدوري معكم أقول لكل من يراني قد أخطأت في حقه
أرجو السّماح لي
و جزاكم الله عني كل خير
جليلوس مر من هنا