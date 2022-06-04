  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا

ذكرى ❤ ..

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,422
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
سلام طيب من الله عليكم

هاهي تنقضي تسع سنوات من عمري في هذا الصرح
وانا بينكم

في مثل هذا اليوم
4/6/2013
اِشتركت معكم
زرعت زهرة اِرتوت من حبكم
فعلا تسع سنوات

يا الله كم مر الوقت
بسرعة البرق
سبحان الله

خاوتي خياتي

تعرفت على الكثيرين منكم
عشت هنا أجمل الأيام بينكم

بحلوها ..... بمرها
بفرحها .... وحزنها



كنت معكم أحببتكم في الله بصدق
كنت هنا

وما زلت

أحبكم في الله
والله شاهد على ما اقول

تعلمت واستفدت منكم الكثير ولا زلت
ادامكم الله وامدكم بالصحة والعافية يارب

كما تعلمون جميعا انه احيانا تمر علينا لحظات نرغب فيها أن نعتذر من أشخاص أخطأنا في حقّهم بقصد أو بدون قصد
فأنا بدوري معكم أقول لكل من يراني قد أخطأت في حقه

أرجو السّماح لي
و جزاكم الله عني كل خير

جليلوس مر من هنا
🏃🏃🏃
 
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