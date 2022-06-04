سلام طيب من الله عليكم

هاهي تنقضي تسع سنوات من عمري في هذا الصرح

وانا بينكم



في مثل هذا اليوم

4/6/2013

اِشتركت معكم

زرعت زهرة اِرتوت من حبكم

فعلا تسع سنوات



يا الله كم مر الوقت

بسرعة البرق

سبحان الله

خاوتي خياتي

تعرفت على الكثيرين منكم

عشت هنا أجمل الأيام بينكم



بحلوها ..... بمرها

بفرحها .... وحزنها







كنت معكم أحببتكم في الله بصدق

كنت هنا



وما زلت



أحبكم في الله

والله شاهد على ما اقول

تعلمت واستفدت منكم الكثير ولا زلت

ادامكم الله وامدكم بالصحة والعافية يارب