قبل النتائج 02

المبدأ الاول:

المستقبل الدراسي والمهني للابناء. هو امر يتعلق بمصيرهم هم، ورغبتهم هم، وميولهم هم، وطموحهم الشخصي لا طموح ورغبة الأولياء.(الى عاجبك تخصص ولا مهنة، روح اقرأ وديرها...متلغيش خياري)

2- المبدأ الثاني:

أن مهمتنا كأولياء هي : اننا مكلفون بمرافقة الابناء مساندتهم دعمهم وتوجيههم لتحقيق مستقبلهم، لا أن نقرر مكانهم.

3- المبدأ الثالث:

أن معيار نجاح الولي في التربية يقاس بمستوى استقلالية الابناء عنه، بحيث ينتقلون من دائرة الاعتماد عليه أو على الام الى الاستقلال التام فيقررون بانفسهم مسار مستقبلهم الدراسي والمهني والاجتماعي.( افرح كي يعود ولدك له القدرة ويتصرف وحده...)

4- المبدأ الرابع:

ابناؤنا امانة فقط وليسوا ملكا لنا...يعني اننا نعدهم للحياة، وليس لنا الحق الغاء وجودهم وشخصيتهم ( فيق لروحك ولدك مهوش كاميو، وبنتك مهيش سيارة) حذار من تحسيس الابناء بأن الابوة والامومة منكما لهم هي تفضلا و"مزية"

5- المبدأ الخامس:

ان السبيل الامثل للتوصل الى قرارات صائبة هو الحوار والاصغاء الجيد لكل ما يقوله الابناء سواء كانت افكار او مشاعر(خليه يهدر ويڨول كلش اللي عنده...وكان حسيت بلي مش قادر ...شجعه

مخ الهدرة:

اولادنا جبناهم باه يكون احسن منا...ولن نحقق هذا ونحن نقول للابن والبنت : نعرفو خير منكم ديرو واش قلنا.