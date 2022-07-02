كل ماتريد معرفته عن “التكوين المهني” و “التمهين”

هو مؤسسة تكوينية تسعى إلى تكوين الشباب في مختلف التخصصات وبحيث يضمن لهم دروس نظرية حول مختلف التخصصات كل حسب اختياره، والتكوين المهني بولاية المدية يخضع لنفس المقاييس البيداغوجية التي تخضع لها مختلف المعاهد والمؤسسات كمدة التربص، وشروط الالتحاق بالمركز: السن، المستوى الدراسي، والشهادة. هو تابع لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.يتم التسجيل على مستوى مراكز التكوين المهني والتمهين على مدار السنة أي خلال دورتين في السنة.ملف التسجيل في التكوين المهني :ـ شهادة مدرسية.ـ شهادة ميلاد.ـ صورتان شمسيتان.ـ كشف النقاط للثلاثي الأخير.ـ ظرفان عليهما طابعان بريديان.يوجد ثلاثة دورات رئيسية للامتحانات والمسابقات خلال العام، وذلك قصد التمكن من الالتحاق بمراكز التكوين المهني. بحيث تجرى هذه المسابقات في: شهر فيفري و شهر سبتمبر من كل سنة .شهادة التكوين المهني المتخصصة ( ش ت م م )شهادة الكفاءة المهنية ( ش ك م )شهادة التحكم المهني ( ش ت م )شهادة تقني ( ش ت)شهادة تـقني سامي (ش ت س)شهادة مهنية ( ش م )شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة ( ش ت ت م )شهادة الإقتصاد و القانون ( ش إ ق )شهادة التأهيل المهني (ش ت م)على غرار التكوين المعهود الذي يتلقاه المتربص داخل المراكز المهيأة، فإن هناك أربعة أنواع من التكوينات المهنية تكون فرصة للشباب قصد اختيار تكوين حسب الرغبة.المقصود بالتكوين الإقامي:هو ذلك التكوين الذي يتلقاه المتربص داخل المركز في حد ذاته، ويتلقى المتربص الدروس النظرية التي تقدر ب 36 ساعة في الأسبوع، وهناك بعض الاختصاصات: كميكانيك السيارات. المتربص يأخذ الجانب النظري والتطبيقي معا. وبهذا يكون المتربص خاضع للقانون الداخلي للمركز.إن التكوين عبارة عن تلقي دروس نظرية وتطبيقية في آن واحد داخل مؤسسة تكوينية، أما التمهين فهو عكس ذلك تماما. بحيث يحصل التكوين داخل مؤسسة غير تكوينية ويكون التكوين تطبيقيا مئة بالمائة، أما الجانب النظري فإنه يخصص يوم في الأسبوع يلتحق به المتربص لتكملة الجانب التطبيقي لديهيمكن أن يتلقى كل شاب تكوينا مهنيا عن طريق المراسلة، فهي طريقة جيدة بالنسبة للشباب القاطنين في المناطق البعيدة أو من باقي الولايات، والتكوين عن طريق المراسلة أسلوب سليم لتلقي دروس نظرية تصدر عن مركز التكوين المهني ،تكون موضحة من طرف أساتذة في التكوين ،ويجد الشاب ضمن الكتاب المرسل إليه كل التفاصيل النظرية عن التخصص ،ويمتحن المترشح مثل المتربصين العاديين.يضم كل مركز من مراكز التكوين المهني ،مكتب الاستقبال و التوجيه وهو يسهر على توجيه الشباب إلى متخلف التخصصات بحيث يوجد فريق من المستشارين قائمين بعملية الاستقبال والتوجيه ،كما تشرف على المسابقات و الامتحانات المبرمجة في الدوراتتتلخص هذه الطريقة في أربعة طرق وهي:1 ـ مقابلة مع مستشار التوجيه.2 ـ زيارة للورشات.3 ـ إجراء اختبار شفوي بسيكو تقني.4 ـ اختبار كتابي (استبيان).المستوى الأول : عامل متخصصالمستوى الثاني : عامل مؤهلالمستوى الثالث : عامل مهني ذو كفاءة علياالمستوى الرابع : تقنيالمستوى الخامس : تقني ساميالمستوى الأول – ش.ت.م.م (C.F.P.S) شهادة التكوين المهني المتخصصالمستوى الثاني – ش.ك.م (C.A.P) شهادة كفاءة مهنيةالمستوى الثالث – ش.م.م (C.M.P) : شهادة مهارة مهنيةالمستوى الرابع – (B.T) شهادة تقنيالمستوى الخامس (T.S) شهادة تقني سامي​