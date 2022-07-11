أنواع شهادات التكوين المهني

إلياس
:: مؤهل للإشراف::أقسام التعليم المتوسط+التكوين المهني والمراسلة
طاقم المرشحين
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 19,944
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
يتم تصنيف شهادات التكوين المهني عن طريق مستوى التأهيل وتتمثل في
• المستوى الأول – ش.ت.م.م (C.F.P.S) شهادة التكوين المهني المتخصص
• المستوى الثاني – ش.ك.م (C.A.P) شهادة كفاءة مهنية
• المستوى الثالث – ش.م.م (C.M.P) : شهادة مهارة مهنية
• المستوى الرابع – (B.T) شهادة تقني
• المستوى الخامس – (T.S) شهادة تقني سامي
• المستوى الأول – ش.ت.م.م (C.F.P.S) شهادة التكوين المهني المتخصص
• المستوى الثاني – ش.ك.م (C.A.P) شهادة كفاءة مهنية
• المستوى الثالث – ش.م.م (C.M.P) : شهادة مهارة مهنية
• المستوى الرابع – (B.T) شهادة تقني
• المستوى الخامس – (T.S) شهادة تقني سامي