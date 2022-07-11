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أنواع شهادات التكوين المهني

إلياس

إلياس

:: مؤهل للإشراف::أقسام التعليم المتوسط+التكوين المهني والمراسلة
طاقم المرشحين
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
19,944
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
يتم تصنيف شهادات التكوين المهني عن طريق مستوى التأهيل وتتمثل في


• المستوى الأول – ش.ت.م.م (C.F.P.S) شهادة التكوين المهني المتخصص
• المستوى الثاني – ش.ك.م (C.A.P) شهادة كفاءة مهنية
• المستوى الثالث – ش.م.م (C.M.P) : شهادة مهارة مهنية
• المستوى الرابع – (B.T) شهادة تقني
• المستوى الخامس – (T.S) شهادة تقني سامي
 
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