سلسلة تعلم البرمجة ببايثون/ طرق للمحتوى النصي - String methods

عبدالرؤوف1
::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في درس جديد من سلسلة تعلم البرمجة بلغة بايثون، وموضوعنا اليوم سيشمل بإذن الله بعض الطرق methods ( أتمنى أن تكون الترجمة العربية صحيحة ) المهمة في المحتوى النصيّ String
لنبدأ على بركة الله،
لن أظهر نتيجة البرامج على المحرر كباقي الدروس بل سأكتفي بذكر مهمة كل طريقة وهذا سيساعدكم في التدرب على كتابة البرامج، ويمكنكم إرسال نتائج البرامج عند تجربتها في التعليقات.
" أفضل أن نضع هذا الدرس في جدول لتسهيل فهم مهمة كل طريقة"
تذكير بسيط قبل بداية الدرس : " كل محتوى يقع بين مزدوجتين "..." يعتبره بايثون محتوى نصي حتى وان كان ما بداخله أرقام أو محتوى منطقي"
capitalize()
|إظهار الحرف الأول من النص بشكل كبير
count()
|حساب عدد المرات التي تكرر فيها الحرف أو الرمز في النص
find()
|البحث عن مكان حرف أو رمز أو كلمة في النص
lower()
|إظهار الحروف الموجودة في النص بشكل صغير
upper()
|إظهار الحروف الموجودة في النص بشكل كبير
replace()
|تغيير حرف أو قيمة في النص بأخرى
isupper()
|معرفة إذا كانت كل الحروف الموجودة في النص بشكل كبير
islower()
|معرفة إذا كانت كل الحروف الموجودة في النص بشكل صغير
isalpha()
|معرفة إذا كان المحتوى الموجود في النص مكوَّن فقط من حروف الأبجدية
isnumeric()
|معرفة إذا كان المحتوى النص يتكون فقط من أرقام
والآن لننتقل إلى التمرين :
- إفتح متغيرة واكتب فيها التالي : welcome to 4algeria
- أحسب عدد الرموز المدرجة في النص
- غير welcome إلى bienvenue
- أكتب محتوى النص بشكل كبير
- تأكد إن كان محتوى النص كبيرا
- جد مكان الحرف r في النص
** ينشر التصحيح في التعليقات بعد يومين **
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته