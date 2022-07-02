سلسلة تعلم البرمجة ببايثون/ طرق للمحتوى النصي - String methods

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في درس جديد من سلسلة تعلم البرمجة بلغة بايثون، وموضوعنا اليوم سيشمل بإذن الله بعض الطرق methods ( أتمنى أن تكون الترجمة العربية صحيحة ) المهمة في المحتوى النصيّ String



لنبدأ على بركة الله،



لن أظهر نتيجة البرامج على المحرر كباقي الدروس بل سأكتفي بذكر مهمة كل طريقة وهذا سيساعدكم في التدرب على كتابة البرامج، ويمكنكم إرسال نتائج البرامج عند تجربتها في التعليقات.



" أفضل أن نضع هذا الدرس في جدول لتسهيل فهم مهمة كل طريقة"



تذكير بسيط قبل بداية الدرس : " كل محتوى يقع بين مزدوجتين "..." يعتبره بايثون محتوى نصي حتى وان كان ما بداخله أرقام أو محتوى منطقي"