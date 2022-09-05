سلسلة تعلم البرمجة ببايثون/ المجموعات - Sets

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

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أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أتمنى أن تكونوا بخير وعافية

مرحبا بكم في موضوع جديد من سلسلة تعلم البرمجة بلغة بايثون ودرسنا اليوم حول المجموعات ( بالإنجليزية : SETs )
المجموعات نوع آخر من أنواع تخزين البيانات كالمتغيرات، القوائم، القواميس والصفوف
وتتسم المجموعات بخصائص سنراها في الدرس.

أولا، لتعيين مجموعة، علينا كتابة إسم المجموعة ثم الرمز = ثم حاضنتين {} وتُكتب العناصر داخل الحاضنتين بالشكل التالي :

إسم المجموعة = {العنصر1، العنصر2، العنصر3 }

على سبيل المثال، لننشأ مجموعة :


لعلكم لاحظتم اختلال ترتيب العناصر بعد طباعة المجموعة، وهذه أول ميزة للمجموعات، فهي غير مرتبة
1662387614109.png

لنضف بضعة عناصر في المجموعة نفسها :


كما نرى، فإن العناصر المكررة لم تتم كتابتها، وتمت إضافة العنصر 18 فقط وهو عنصر جديد، وهذه هي ثاني ميزات المجموعة، فهي لا تقبل التكرار
1662387717179.png

وكذلك من مميزات المجموعات أنّها ثابتة ولا تقبل التغيير ( سنتعرف على هذه النقطة في الجزء 2 )
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وهكذا نكون قد أنهينا الجزء الأوّل من درس المجموعات، نلتقي الجزء 2 بإذن الله وهو جزء خاص بالميثودس

دمتم في أمان الله
 
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