سلسلة تعلم البرمجة ببايثون/ المجموعات - Sets

عبدالرؤوف1
::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المشرفين
- إنضم
- 18 أفريل 2021
- المشاركات
- 1,288
- النقاط
- 71
- العمر
- 15
- محل الإقامة
- طريق الحرير..
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أتمنى أن تكونوا بخير وعافية
مرحبا بكم في موضوع جديد من سلسلة تعلم البرمجة بلغة بايثون ودرسنا اليوم حول المجموعات ( بالإنجليزية : SETs )
المجموعات نوع آخر من أنواع تخزين البيانات كالمتغيرات، القوائم، القواميس والصفوف
وتتسم المجموعات بخصائص سنراها في الدرس.
أولا، لتعيين مجموعة، علينا كتابة إسم المجموعة ثم الرمز = ثم حاضنتين {} وتُكتب العناصر داخل الحاضنتين بالشكل التالي :
إسم المجموعة = {العنصر1، العنصر2، العنصر3 }
على سبيل المثال، لننشأ مجموعة :
لعلكم لاحظتم اختلال ترتيب العناصر بعد طباعة المجموعة، وهذه أول ميزة للمجموعات، فهي غير مرتبة
لنضف بضعة عناصر في المجموعة نفسها :
كما نرى، فإن العناصر المكررة لم تتم كتابتها، وتمت إضافة العنصر 18 فقط وهو عنصر جديد، وهذه هي ثاني ميزات المجموعة، فهي لا تقبل التكرار
وكذلك من مميزات المجموعات أنّها ثابتة ولا تقبل التغيير ( سنتعرف على هذه النقطة في الجزء 2 )
***
وهكذا نكون قد أنهينا الجزء الأوّل من درس المجموعات، نلتقي الجزء 2 بإذن الله وهو جزء خاص بالميثودس
دمتم في أمان الله