سلسلة تعلم البرمجة ببايثون/ تمارين - تمرين 1

عبدالرؤوف1
::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المشرفين
- إنضم
- 18 أفريل 2021
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- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية
تعلم البرمجة أمر يحتاج لصبر وجَلَد، وتدريب وجهد كبيرين من أجل التمكن فيها، ومن أبرز الأشياء التي تساعد المتعلم على فهم الدروس واستيعابها بشكل أفضل هو حلّ التمارين والتعود على كتابة البرامج، سأشارك معكم بضعة تمارين مع حلولها والتي تشمل كلّ ما تعلمناه في سابق الدروس من أجل تحسين فهمكم، وإن كان لديكم أيّ استفسار أو انتقاد المرجو تركه في التعليقات
التمرين 1 :
أكتب برنامجا يطلب إسم وعمر وبلد المستخدم، ثم يرحِّب به بالشكل التالي :
-Hi, -name-, you're -age- years old, you're from -country
*
*
*
*
الطريقة 1
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية
تعلم البرمجة أمر يحتاج لصبر وجَلَد، وتدريب وجهد كبيرين من أجل التمكن فيها، ومن أبرز الأشياء التي تساعد المتعلم على فهم الدروس واستيعابها بشكل أفضل هو حلّ التمارين والتعود على كتابة البرامج، سأشارك معكم بضعة تمارين مع حلولها والتي تشمل كلّ ما تعلمناه في سابق الدروس من أجل تحسين فهمكم، وإن كان لديكم أيّ استفسار أو انتقاد المرجو تركه في التعليقات
التمرين 1 :
أكتب برنامجا يطلب إسم وعمر وبلد المستخدم، ثم يرحِّب به بالشكل التالي :
-Hi, -name-, you're -age- years old, you're from -country
*
*
*
*
الطريقة 1
الطريقة 2
كما نلاحظ فإن النتائج المحاطة بالأحمر خاصة بالمدخلات، والمحاطة بالأزرق هي نتيجة البرنامج.
يكمن الإختلاف بين الطريقة 1 و 2 في أنَّ الطريق 2 مختصرة، بحيث أنّك لن تضطر إضافة فراغ بعد كل كلمة واستخدام علامة + لإضافة المتغيرات، فيكفي أن تكتب الحرف f قبل الجملة ثم تكتب إسم المتغيرة داخل حاضنتين {} بشكل مباشر في النص الأساسي.
كما نلاحظ فإن النتائج المحاطة بالأحمر خاصة بالمدخلات، والمحاطة بالأزرق هي نتيجة البرنامج.
يكمن الإختلاف بين الطريقة 1 و 2 في أنَّ الطريق 2 مختصرة، بحيث أنّك لن تضطر إضافة فراغ بعد كل كلمة واستخدام علامة + لإضافة المتغيرات، فيكفي أن تكتب الحرف f قبل الجملة ثم تكتب إسم المتغيرة داخل حاضنتين {} بشكل مباشر في النص الأساسي.