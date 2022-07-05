برنامج Fast Stone 9.7 للقطات الشاشة

عبدالرؤوف1
::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أهلا ومرحبا بجميع زوار وأعضاء منتدى اللمة الجزائرية
في الكثير من الأحيان نحتاج لتصوير لقطات لشاشة الحاسوب، ومعنا اليوم برنامج مميز ومجاني لتصوير هاته اللقطات، ألا وهو برنامج Fast Stone في إصداره 9.7.
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يتَّسِمُ هذا البرنامج بسهولة الإستخدام وحجمه المحدود على الكمبيوتر، إضافة إلى إتاحته القدرة على التعديل، الكتابة، الرسم على الصور وغيرها من المميزات المذهلة !
صورة البرنامج :
إسم البرنامج : Fast Stone.
الحجم : 5.3 MB.
الإصدار : 9.7.
الشركة : FastStone.
المهمة : تصوير لقطات الشاشة والتعديل عليها.
نظام التشغيل : Windows.
لننتقل الآن لطريقة التحميل :
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صورة البرنامج على سطح المكتب :
الأمان : تم التحقق، البرنامج خالٍ من الفيروسات
للتحميل إضغط هنا