برنامج Fast Stone 9.7 للقطات الشاشة

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لقطات لشاشة

Fast Stone

9.7.

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يتَّسِمُ هذا البرنامج بسهولة الإستخدام وحجمه المحدود على الكمبيوتر، إضافة إلى إتاحته القدرة على التعديل، الكتابة، الرسم على الصور وغيرها من المميزات المذهلة !

في الكثير من الأحيان نحتاج لتصويرالحاسوب، ومعنا اليوم برنامج مميز ومجاني لتصوير هاته اللقطات، ألا وهو برنامجفي إصداره