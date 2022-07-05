  • انطلاق ألعاب البحر المتوسط {الباهية وهران 2022}

برنامج Fast Stone 9.7 للقطات الشاشة

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
778
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png
السلام عليكم ورحمة الله.png

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أهلا ومرحبا بجميع زوار وأعضاء منتدى اللمة الجزائرية

🖥️🖥️

في الكثير من الأحيان نحتاج لتصوير لقطات لشاشة الحاسوب، ومعنا اليوم برنامج مميز ومجاني لتصوير هاته اللقطات، ألا وهو برنامج Fast Stone في إصداره 9.7.
***
يتَّسِمُ هذا البرنامج بسهولة الإستخدام وحجمه المحدود على الكمبيوتر، إضافة إلى إتاحته القدرة على التعديل، الكتابة، الرسم على الصور وغيرها من المميزات المذهلة !

صورة البرنامج :

1657025412194.png

إسم البرنامج : Fast Stone.
الحجم : 5.3 MB.
الإصدار : 9.7.
الشركة : FastStone.
المهمة : تصوير لقطات الشاشة والتعديل عليها.
نظام التشغيل : Windows.

لننتقل الآن لطريقة التحميل :

(1)

1657025799854.png

(2)

1657025869199.png

(3)

1657025933260.png

(4)

1657025997037.png

صورة البرنامج على سطح المكتب :

1657026066774.png

الأمان : تم التحقق، البرنامج خالٍ من الفيروسات
للتحميل إضغط هنا
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top