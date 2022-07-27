ClipClip 2.4.5515

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كم من مرّة احتجت لنصوص أو معلومات كنت قد نسختها أو قصصتها سابقا، لكنها اختفت لانك نسخت معلومات جديدة ؟ يأتي برنامج ClipClip في إصداره 2.4.5515 لحل المشكلة، فهو يعمل كحافظة للمعلومات، بحيث أنه يخزن المعلومات التي قمت بنسخها وقصّها لاستعمالها لاحقا

صورة البرنامج :

إسم البرنامج : ClipClip

المساحة : 107 MB

المهمة : حفظ المعلومات المنسوخة والمقصوصة

نظام التشغيل : Windows

الإصدار : 2.4.5515

طريقة التحميل :



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صورة البرنامج على سطح المكتب









الأمان : تم التحقق، البرنامج خالٍ من الفيروسات