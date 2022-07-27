  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق لطلبة شهادة البكالوريا

ClipClip 2.4.5515

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
881
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png
السلام عليكم ورحمة الله.png


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
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كم من مرّة احتجت لنصوص أو معلومات كنت قد نسختها أو قصصتها سابقا، لكنها اختفت لانك نسخت معلومات جديدة ؟ يأتي برنامج ClipClip في إصداره 2.4.5515 لحل المشكلة، فهو يعمل كحافظة للمعلومات، بحيث أنه يخزن المعلومات التي قمت بنسخها وقصّها لاستعمالها لاحقا

صورة البرنامج :

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إسم البرنامج : ClipClip
المساحة : 107 MB
المهمة : حفظ المعلومات المنسوخة والمقصوصة
نظام التشغيل : Windows
الإصدار : 2.4.5515

طريقة التحميل :

(1)

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(2)

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(3)
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صورة البرنامج على سطح المكتب


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الأمان : تم التحقق، البرنامج خالٍ من الفيروسات

للتحميل من الموقع الرسمي : إضغط هنا

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