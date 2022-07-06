تحميل برنامج Gimp 2.10.32

عبدالرؤوف1
::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
أهلا ومرحبا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية الكرام
وفي هذا الموضوع سنتناول واحداً من أروع برامج التصميم والتعديل على الصور، والذي ينافس برنامج الفوتوشوب وبشدّة
ألا وهو برنامج gimp في إصداره 2.10.32
يتميز البرنامج رغم مجّانيته بالفعالية، السرعة والدّقة في العمل، كما أنّ مساحته على جهازك ضئيلة مقارنة ببرامج تصميم أخرى تقدّم نفس الأداء، كما يتّسِم بالسهولة في الإستخدام وبساطة الواجهة.
سمي gimp إختصاراً لـ GNU Image Manipulation Program ( برنامج جنو لمعالة الصور )
صورة البرنامج :
إسم البرنامج : Gimp.
الحجم : 260 MB.
الإصدار : 2.10.32 .
الشركة : Gimp.
المهمة : تصميم الصور والتعديل عليها
نظام التشغيل : Windows.
الموقع الرسمي : GIMP
للتحميل يرجى اتباع الخطوات التالية:
(1)
نحدد اللغة
(2)
(3)
صورة البرنامج على سطح المكتب
الأمان : تم التحقق، البرنامج خالٍ من الفيروسات
للتحميل : إضغط هنا