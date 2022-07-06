تحميل برنامج Gimp 2.10.32



السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

أهلا ومرحبا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،أهلا ومرحبا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية الكرام

وفي هذا الموضوع سنتناول واحداً من أروع برامج التصميم والتعديل على الصور، والذي ينافس برنامج الفوتوشوب وبشدّة

ألا وهو برنامج

gimp

في إصداره

2.10.32

يتميز البرنامج رغم مجّانيته

بالفعالية، السرعة والدّقة في العمل

، كما أنّ مساحته على جهازك

ضئيلة

مقارنة ببرامج تصميم أخرى تقدّم نفس الأداء، كما يتّسِم

بالسهولة في الإستخدام وبساطة الواجهة

.

سمي

gimp

إختصاراً لـ

GNU Image Manipulation Program







( برنامج جنو لمعالة الصور )



صورة البرنامج :

إسم البرنامج : Gimp.

الحجم : 260 MB.

الإصدار : 2.10.32 .

الشركة : Gimp.

المهمة : تصميم الصور والتعديل عليها

نظام التشغيل : Windows.

الموقع الرسمي : GIMP

للتحميل يرجى اتباع الخطوات التالية:



(1)

نحدد اللغة

(2)

(3)

صورة البرنامج على سطح المكتب