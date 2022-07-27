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ShareX 14.1.0 لتسجيل الشاشة

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
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النقاط
51
العمر
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محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png
السلام عليكم ورحمة الله.png

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتديات اللمة الجزائرية
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سنتناول في هذا الموضوع برنامجا مميزا للقطات الشاشة، ألا وهو برنامج ShareX 1658917434043.png في نسخته 14.1.0، يتسم هذا البرنامج بعدّة خصائص متقدمة، فمع قدرته على تصوير لقطات للشاشة فهو قادر على تسجيلها كذلك، كما يوفر ميزة تسجيل الكتابة الموجودة على الصور، إضافة للعديد من المميزات الرائعة والتي سنترككم تكتشفونها بعد تنزيل البرنامج

صورة البرنامج :

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إسم البرنامج : ShareX
المهمة : لقطات الشاشة وتسجيلها
الإصدار : 14.1.0
المساحة : 7.15 MB
نظام التشغيل : Windows

طريقة التحميل :
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(3)

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(4)

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(5)

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شكل البرنامج على سطح المكتب بعد التحميل

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الأمان : تم التحقق، البرنامج خالٍ من الفيروسات

للتحميل : إضغط هنا
 
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