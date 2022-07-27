ShareX 14.1.0 لتسجيل الشاشة

عبدالرؤوف1
::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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سنتناول في هذا الموضوع برنامجا مميزا للقطات الشاشة، ألا وهو برنامج ShareX في نسخته 14.1.0، يتسم هذا البرنامج بعدّة خصائص متقدمة، فمع قدرته على تصوير لقطات للشاشة فهو قادر على تسجيلها كذلك، كما يوفر ميزة تسجيل الكتابة الموجودة على الصور، إضافة للعديد من المميزات الرائعة والتي سنترككم تكتشفونها بعد تنزيل البرنامج
صورة البرنامج :
إسم البرنامج : ShareX
المهمة : لقطات الشاشة وتسجيلها
الإصدار : 14.1.0
المساحة : 7.15 MB
نظام التشغيل : Windows
طريقة التحميل :
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شكل البرنامج على سطح المكتب بعد التحميل
الأمان : تم التحقق، البرنامج خالٍ من الفيروسات
للتحميل : إضغط هنا