  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق لطلبة شهادة البكالوريا

زاد المبرمج - قناة Codezilla على Youtube

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
906
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png
السلام عليكم ورحمة الله.png

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
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إستكمالا لسلسلة زاد المبرمج التي تجمع لكم أهم مصادر تعلم البرمجة، أوّد أن أشاركم معكم اليوم واحدةً من أبرز قنوات تعلم البرمجة العربية على منصة Youtube، قناة Codezilla تعتبر من أهم مصادر تعلم البرمجة، إسلام هشام هو صاحب قناة codezilla وهو شاب من جمهورية مصر العربية.

تتضمن القناة سلسلة شاملة لتعلم أساسيات لغة بايثون للمبتدئين، تتميز هاته السلسلة بالشرح الميسر والبسيط، والمعلومات المثرية والمهمة، توجد سلسلة على القناة تحوي عدّة مشاريع خاصّة بلغة بايثون مما يجعل التعلم أكثر فعالية ويساهم في ترسيخ المعلومة، كما تحتوي القناة على عدّة فيديوهات في مجال الـ Front end development و عدّة دروس خاصّة بلغة Css، إضافة إلى العديد من الفيديوهات المهمة التي ستساعدك حتما في مسارك البرمجي، سواءا من نصائح أو توجيهات وغيرها

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صورة القناة:

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رابط القناة على يوتيوبhttps://www.youtube.com/c/Codezilla/featured
 
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