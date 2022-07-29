زاد المبرمج - قناة Codezilla على Youtube

عبدالرؤوف1
::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
- إنضم
- 18 أفريل 2021
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
إستكمالا لسلسلة زاد المبرمج التي تجمع لكم أهم مصادر تعلم البرمجة، أوّد أن أشاركم معكم اليوم واحدةً من أبرز قنوات تعلم البرمجة العربية على منصة Youtube، قناة Codezilla تعتبر من أهم مصادر تعلم البرمجة، إسلام هشام هو صاحب قناة codezilla وهو شاب من جمهورية مصر العربية.
تتضمن القناة سلسلة شاملة لتعلم أساسيات لغة بايثون للمبتدئين، تتميز هاته السلسلة بالشرح الميسر والبسيط، والمعلومات المثرية والمهمة، توجد سلسلة على القناة تحوي عدّة مشاريع خاصّة بلغة بايثون مما يجعل التعلم أكثر فعالية ويساهم في ترسيخ المعلومة، كما تحتوي القناة على عدّة فيديوهات في مجال الـ Front end development و عدّة دروس خاصّة بلغة Css، إضافة إلى العديد من الفيديوهات المهمة التي ستساعدك حتما في مسارك البرمجي، سواءا من نصائح أو توجيهات وغيرها
صورة القناة:
رابط القناة على يوتيوبhttps://www.youtube.com/c/Codezilla/featured