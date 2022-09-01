تحميل برنامج Canva 1.50.0 للتصميم

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المشرفين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
1,229
النقاط
71
العمر
15
محل الإقامة
طريق الحرير..
الجنس
ذكر
أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أتمنى أن تكونوا بخير وعافية

يعد برنامج canva من أشهر برامج التصميم المجانية التي تتميز بالسهولة والبعد التام عن التعقيد، بحيث يمكن للمستخدم استعمال البرنامج وإنشاء تصاميم به بسهولة ودون الحاجة لخبرة مسبقة، يوفر برنامج canva مكتبة هائلة من الصور، الرموز، تصاميم الجرافيك والقوالب التي تسهل مهمة المستخدم، إضافة للعديد من المميزات الأخرى والتي سأترككم تستكشفونها بعد تحميل البرنامج.

صورة البرنامج :

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إسم البرنامج : Canva
المساحة : 134 MB
نظام التشغيل : Windows
الإصدار : 1.50.1
المهمة : التصميم والتعديل على الصور والفيديوهات

طريقة التحميل :

يرجى انتظار انتهاء التحميل، سيفتح البرنامج بعدها مباشرة.

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الأمان : تم التحقق البرنامج خالٍ من الفيروسات

للتحميل : إضغط هنا

 
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