تحميل برنامج Canva 1.50.0 للتصميم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية

أتمنى أن تكونوا بخير وعافية

يعد برنامج canva من أشهر برامج التصميم المجانية التي تتميز بالسهولة والبعد التام عن التعقيد، بحيث يمكن للمستخدم استعمال البرنامج وإنشاء تصاميم به بسهولة ودون الحاجة لخبرة مسبقة، يوفر برنامج canva مكتبة هائلة من الصور، الرموز، تصاميم الجرافيك والقوالب التي تسهل مهمة المستخدم، إضافة للعديد من المميزات الأخرى والتي سأترككم تستكشفونها بعد تحميل البرنامج.

صورة البرنامج :