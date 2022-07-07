" هل جربت يوما الحديث مع شخص تحبه أنت ترسل له فقرة من عشرة أسطر و هو يجيبك بكلمتين ؟ هل جربت شعور أنه يتوجب عليك فتح أي موضوع معه و بسرعة لأنك إذا لم تفعل سينتهي حديثكما ؟ هل جربت شعور دائما أنت من تبدأ في الكلام أحيانا ترسل أغنية و تارة فيديو و تارة أخرى ترد على الستوري الخاص به فقط كي تخلق حديثا معه ؟ هل جربت شعور استمرارك في علاقة ما مع شخص لا يهمه وجودك على عكسك أنت الذي تعتبره حياتك ؟إذا مازلت تفعل هذا توقف يا عزيزي توقف .. أنت هنا مثل من ينتظر وصول باخرة في المطار .. بصريح العبارة أنت تستهلك نفسك و لا تعلم .. محاولة إنجاح أي علاقة لابد أن يتحمل همها كلا الطرفين .. فوالله الأشياء التي تأتي دائما من طرف واحد قاتلة .. من يفعل هذا معك لا يحبك و لن يحبك لكنه لا يريدك أن تبتعد عنه فقط لأنه يستمتع بحبك له و كلماتك التي تعدل مزاجه رغم أنه يرد عليها ببرودة .. إستيقظ يا صديقي هو يلعب بمشاعرك و لا يحترمها بتاتا .. قلبك ينكسر شيئا فشيئا أكثر مما هو مكسور لكنك تضحك على نفسك و توهمها بأمل لا رجاء منه ليس لأنك غبي أبدا لا .. بل لأن الوجع صار أمر عادي بالنسبة لك و أصبح الجرح .. رفيقا لروحك