جميع حكام الجزائر عبر التاريخ دون انقطاع من 202قبل الميلاد إلى الرئيس تبون2022م

السلام اخواني اخواتي

في معلومات تاريخية نــــــــادرة وقيّمــــــــة للغاية

نقدم لكم هذا العرض التاريخي / بواسطة الدكتور محمد دومير

عرض يخبرنا فيه -عن/ ​

جميع حكام الجزائر عبر التاريخ دون انقطاع | وبصماتهم في التاريخ. من 202قبل الميلاد الى الرئيس الحالي عبد المجيد تبون2022ميلادي (حيث يعتبر الرئيس تبون الحاكم 165للجزائر عبر التاريخ). ​

كذالك يتبين لنا من خلال هذا العرض.. تاريخنا مع كل من ايطاليا (الامبراطورية الروومانية) واسبانيا وفرنساوحتى هولندا وامريكا وبريطانيا والدولة العثمانية (تركيا) .

والكثير من المعلومات والمفاجئات التاريخية !

ملاحظة/

من خلال متابعاتي منذ فترة للعروض التاريخية خصوصا والمعلومات التي يقدمها الدكتور محمد دومير عموما. تبين لي انه يعتمد على مراجع تاريخية مُوثّقة وموثوقة في عمومها ويمكن الاعتماد عليها.