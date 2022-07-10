جميع حكام الجزائر عبر التاريخ دون انقطاع من 202قبل الميلاد إلى الرئيس تبون2022م

Golden Man
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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- النقاط
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- الجنس
- ذكر
السلام اخواني اخواتي
في معلومات تاريخية نــــــــادرة وقيّمــــــــة للغاية
نقدم لكم هذا العرض التاريخي / بواسطة الدكتور محمد دومير
عرض يخبرنا فيه -عن/
في معلومات تاريخية نــــــــادرة وقيّمــــــــة للغاية
نقدم لكم هذا العرض التاريخي / بواسطة الدكتور محمد دومير
عرض يخبرنا فيه -عن/
جميع حكام الجزائر عبر التاريخ دون انقطاع | وبصماتهم في التاريخ. من 202قبل الميلاد الى الرئيس الحالي عبد المجيد تبون2022ميلادي (حيث يعتبر الرئيس تبون الحاكم 165للجزائر عبر التاريخ).
كذالك يتبين لنا من خلال هذا العرض.. تاريخنا مع كل من ايطاليا (الامبراطورية الروومانية) واسبانيا وفرنساوحتى هولندا وامريكا وبريطانيا والدولة العثمانية (تركيا) .
والكثير من المعلومات والمفاجئات التاريخية !
ملاحظة/
من خلال متابعاتي منذ فترة للعروض التاريخية خصوصا والمعلومات التي يقدمها الدكتور محمد دومير عموما. تبين لي انه يعتمد على مراجع تاريخية مُوثّقة وموثوقة في عمومها ويمكن الاعتماد عليها.
نترككم مع العرض الممتع والشيق . على امل ان تكون معلومة قيمة مضافة الى معلوماتكم التاريخية ورصيدكم المعرفي (لا تنسو يبنى الحاضر والمستقبل على التاريخ) .!
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