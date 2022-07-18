  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق لطلبة شهادة البكالوريا

أحــــــــــاســـيـــــــــــــس محيرة جدا ..!!!

إلياس

إلياس

:: مؤهل للإشراف::أقسام التعليم المتوسط+التكوين المهني والمراسلة
طاقم المرشحين
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
20,032
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
السلام عليكم


احساس متناقض

بيني وبين نفسي بيني وبين احزاني وافراحي بين الرفض للواقع والخضوع له
بين المي وبين دمعي بين ابتسامة حزينة وابتسامة زائفة
مجموعة من التناقض ممايثير الحيرة

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احساس غريب

شعور غريب لايمكن فهمه

بحاجه الى بكاء ولا تعلم مالسبب تذرف الدموع
دون شعورك بالسبب تبكي وتبكي ولا تعرف لماذااحساس من الداخل برغبه في البكاء
لايمكن فهمه


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احساس الوحده

رغم كل شيئ حولك لاتجد من يتفهم احساسك ومواساتك في لحظة حزنك
تجدهم حين لاتحتاجهم وحين تحتاجهم يختفون من الوجود كانهم مجرد اشباح

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احساس الحزن

رغم الكثير من الايام السعيده في الحياه لانتذكر الا الاحزان
نمحي من ذاكرتنا لحظات فرح لتحل محله لحظة الحزن
لماذا كل لحظة حزن تمحي الكثير من الفرح؟؟
لماذا لحظات الفرح نادرة الوجود وان وجدت تمسح لتبقى
مجرد سراب لم يكن يوما حقيقيا؟؟؟

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احساس الالم

شعور متناقض عدم معرفة مالسبب تشعر بان الروح تنزع من جسدك تشعر بالالم والحزن والكئابه
تسيطر على نفسك وتفكيرك يتعبك التفكير يتعبك السهر يتعبك كل ماحولك تتمنى الرحيل بصمت

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احساس القلب

احساس انه مازال ينبض لاحياة رغم ماآآلم به من حزن
احساسه انه مازال يشعر بالحب يسكن في جوانبه انه مازال قلب لم تموت
المشاعر به رغم ماآآلم به

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احساس الرحيل

تتمنى الغياب والرحيل من حياة من يتلاعب بمشاعرك دون الاهتمام له لكن لاتستطيع
تتمنى الرحيل عن من تحب خوف من ان تجرحه او يجرحك لكن لاتستطيع
تتمنى ان يرحل دون ان يودعك خوفا من انهزام مشاعرك امامه وانهيارك لكن لاتستطيع
تتمنى وتتمنى وتتمنى لكن لاتستطيع تحقيق ماتتمنى


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احساس الحب

اروع احساس رغم مايلفه من خوف الخسارة خوف الخيانة خوف الرحيل خوف الغياب
يبقى احساس مجهول النهاية


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احساس الذنب

شعوري بجرح من احب دون الانتباه شعور باخطائي يترك في
داخلي اثر لايمكن لي نسيانه رغم اعتذاري يبقى داخلي احساسي بالذنب


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احساس الوداع

اصعب احساس لحظات انتزاع الروح من الجسد
لحظات لاتتمناها هنا تشعر مامعنى الالم

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احساس القلم

عجز عن الرحيل عن دفاتري لم يجف حبره مازاال يستمد
حبره من دمي مازال ينبض بالحياة مازال ينطق رغم عجزه عن الكلام
رغم محاولتي ان اهجره لم استطيع اعود اليه بكل اسف
ليخضع لبوحي
 
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