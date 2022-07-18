كيف ينظم الإنسان حياته .. والعالم من حوله ؟

سعد606
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كل منا يستخدم صفة الحكم عندما نقوم بعمل قائمة.. بما سوف ننجزه غدا من أعمال مثلا .. وأيضا كل منا يستخدم صفة المدرك بحواسه عندما نؤجل اتخاذ قرار.. ونبحث في البدائل المتاحة ( التحري ) ..وايضا عندما نتفاعل بتلقائية مع الحدث دون تحكم فى الحدث ..( يؤجل لاخر دقيقة ) .. ولمعرفة إلى أي الفريقين تميل .. اسأل نفسك الأسئلة التالية :
هل تتخذ القرار في سرعة وسهولة وحسم .. أم تؤجل اتخاذ القرارات إلى آخر لحظة ؟
هل تفضل الحسم .. أم تفضل ترك الاختيارات مفتوحة ؟
هل تفضل التحكم في الأحداث .. أم ترك الآخرين يختارون كيفما شاءوا ؟
هل تلتزم بالمواعيد بدقة.. وتقدر الوقت .. أم تتأخر دائما ..ولا تستطيع التحكم في الوقت ؟
هل أنت منظم في حياتك .. أم تجد صعوبة في تنظيم الحياة من حولك ؟
هل تفضل العمل ثم الراحة والاستجمام .. أم دائما تؤجل الواجبات.. إلى آخر وقت ممكن ؟
أ – الحكم
يحب أن يحسم الأمور .. ويشعر بسعادة كبيرة بعد اتخاذ القرارات
العمل أولا ثم الراحة والاستجمام .. يصنع الأهداف ..ثم يسعى إلى تحقيقها
حاسم .. لا يتردد كثيرا .. يرى الوقت ضيق باستمرار .. صارم في مواعيده
يحب معرفة تفاصيل الأحداث
ب- المدرك بحواسه ( التحري )
يترك الاختيارات مفتوحة دائما .. يحب التحري واخذ المعلومات
غير حاسم .. يغير من أهدافه.. كلما حصل على معلومات جديدة
استمتع أولا ثم قم بالعمل لاحقا .. فالوقت طويل أمامك
تلقائي .. مرن .. يتكيف بسرعة مع الظروف المحيطة .. ومع أي وضع جديد
يهتم بمراحل التنفيذ .. وليس النتيجة النهائية للعمل
بطيء في التنفيذ .. يستمتع بان يبدأ في المشروعات لا أن ينهيها
يترك حياته مرنة لكل الاحتمالات .. المواعيد مرنة جدا
يحب المفاجآت .. ويؤخر كل شيء لآخر لحظة
تلقائي .. عفوي
لديه قدرة عجيبة على فهم الآخرين وقيادتهم
أهم شيء في حياته هو علاقته بالآخرين .. يهتم جدا بالآخرين ..وبكلامهم .. يفهم الناس جيدا
يستطيع بسهولة قراءة الآخرين .. ويؤثر فيهم بالتالي بسهولة أيضا .. ويستطيع أن يقود مجموعة أثناء النقاش ..بكل سهولة.. بغض النظر عن نوعية من أمامه من الناس
لديه مشاعر فطرية فياضة ومتأججة .. رقيق .. مرهف الحس .. لا يضايق أحدا أو يجرحه
سريع الاستجابة للثناء و المديح .. وأيضا النقد .. ويأخذ النقد بصورة شخصية .. وأحيانا يسبب نفور الناس منه
يساعد الآخرين في الوصول إلى ذواتهم .. يذكر لك حقائق عن نفسك قد لا تعرفها أنت.. ويذكر لك كيف تستخدمها
سمعته طيبة مع الجميع .. لا يتقاتل مع أحد .. طاهر وطيب القلب ..سلامه رقيق ..ولا تكاد تحس بيده عندما يصافحك
يساعد الآخرين ويدعمهم ..ويطورهم ويوظف قدراتهم
هل تتخذ القرار في سرعة وسهولة وحسم .. أم تؤجل اتخاذ القرارات إلى آخر لحظة ؟
هل تفضل الحسم .. أم تفضل ترك الاختيارات مفتوحة ؟
هل تفضل التحكم في الأحداث .. أم ترك الآخرين يختارون كيفما شاءوا ؟
هل تلتزم بالمواعيد بدقة.. وتقدر الوقت .. أم تتأخر دائما ..ولا تستطيع التحكم في الوقت ؟
هل أنت منظم في حياتك .. أم تجد صعوبة في تنظيم الحياة من حولك ؟
هل تفضل العمل ثم الراحة والاستجمام .. أم دائما تؤجل الواجبات.. إلى آخر وقت ممكن ؟
أ – الحكم
يحب أن يحسم الأمور .. ويشعر بسعادة كبيرة بعد اتخاذ القرارات
العمل أولا ثم الراحة والاستجمام .. يصنع الأهداف ..ثم يسعى إلى تحقيقها
حاسم .. لا يتردد كثيرا .. يرى الوقت ضيق باستمرار .. صارم في مواعيده
يحب معرفة تفاصيل الأحداث
ب- المدرك بحواسه ( التحري )
يترك الاختيارات مفتوحة دائما .. يحب التحري واخذ المعلومات
غير حاسم .. يغير من أهدافه.. كلما حصل على معلومات جديدة
استمتع أولا ثم قم بالعمل لاحقا .. فالوقت طويل أمامك
تلقائي .. مرن .. يتكيف بسرعة مع الظروف المحيطة .. ومع أي وضع جديد
يهتم بمراحل التنفيذ .. وليس النتيجة النهائية للعمل
بطيء في التنفيذ .. يستمتع بان يبدأ في المشروعات لا أن ينهيها
يترك حياته مرنة لكل الاحتمالات .. المواعيد مرنة جدا
يحب المفاجآت .. ويؤخر كل شيء لآخر لحظة
تلقائي .. عفوي
لديه قدرة عجيبة على فهم الآخرين وقيادتهم
أهم شيء في حياته هو علاقته بالآخرين .. يهتم جدا بالآخرين ..وبكلامهم .. يفهم الناس جيدا
يستطيع بسهولة قراءة الآخرين .. ويؤثر فيهم بالتالي بسهولة أيضا .. ويستطيع أن يقود مجموعة أثناء النقاش ..بكل سهولة.. بغض النظر عن نوعية من أمامه من الناس
لديه مشاعر فطرية فياضة ومتأججة .. رقيق .. مرهف الحس .. لا يضايق أحدا أو يجرحه
سريع الاستجابة للثناء و المديح .. وأيضا النقد .. ويأخذ النقد بصورة شخصية .. وأحيانا يسبب نفور الناس منه
يساعد الآخرين في الوصول إلى ذواتهم .. يذكر لك حقائق عن نفسك قد لا تعرفها أنت.. ويذكر لك كيف تستخدمها
سمعته طيبة مع الجميع .. لا يتقاتل مع أحد .. طاهر وطيب القلب ..سلامه رقيق ..ولا تكاد تحس بيده عندما يصافحك
يساعد الآخرين ويدعمهم ..ويطورهم ويوظف قدراتهم