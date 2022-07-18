كيف ينظم الإنسان حياته .. والعالم من حوله ؟

كل منا يستخدم صفة الحكم

عندما نقوم بعمل قائمة.. بما سوف ننجزه غدا من أعمال مثلا .. وأيضا كل منا يستخدم صفة المدرك بحواسه عندما نؤجل اتخاذ قرار.. ونبحث في البدائل المتاحة ( التحري ) ..وايضا عندما نتفاعل بتلقائية مع الحدث دون تحكم فى الحدث ..( يؤجل لاخر دقيقة ) .. ولمعرفة إلى أي الفريقين تميل .. اسأل نفسك الأسئلة التالية :

هل تتخذ القرار في سرعة وسهولة وحسم .. أم تؤجل اتخاذ القرارات إلى آخر لحظة ؟

هل تفضل الحسم .. أم تفضل ترك الاختيارات مفتوحة ؟

هل تفضل التحكم في الأحداث .. أم ترك الآخرين يختارون كيفما شاءوا ؟

هل تلتزم بالمواعيد بدقة.. وتقدر الوقت .. أم تتأخر دائما ..ولا تستطيع التحكم في الوقت ؟

هل أنت منظم في حياتك .. أم تجد صعوبة في تنظيم الحياة من حولك ؟

هل تفضل العمل ثم الراحة والاستجمام .. أم دائما تؤجل الواجبات.. إلى آخر وقت ممكن ؟

أ – الحكم

يحب أن يحسم الأمور .. ويشعر بسعادة كبيرة بعد اتخاذ القرارات

العمل أولا ثم الراحة والاستجمام .. يصنع الأهداف ..ثم يسعى إلى تحقيقها

حاسم .. لا يتردد كثيرا .. يرى الوقت ضيق باستمرار .. صارم في مواعيده

يحب معرفة تفاصيل الأحداث

ب- المدرك بحواسه ( التحري )

يترك الاختيارات مفتوحة دائما .. يحب التحري واخذ المعلومات