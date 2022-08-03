أناا هي .....أنا هو

ليليا مرام
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السلام عليكم يا كرام
واش راكم مع ذا الحمان كما ڨالوهاش ناس غرب منين راكم تتشوطو يا حواج
أنا اليوم جاتني صحوة توبة وقلت بنادم يتكا يموت أموا يدير بث تجريبي معاكم ويصارحكم ...يعترف بغلطاتو ونتوما ثاني مكان لاه طيحولي ملايكة علبالي درتو كحلة من توت ....نبداها انا وتبعو معايا ايا جيران فجهنم..
أنا هي كان وليد جيران يلعب ماخلانيش نلعب معاه رحت ططبت فدارهم وقتلهم ضرباتو طونوبيل ومات وعينك ما تشوف الا نور تتواغ ومصادية ...وهو لضرك مازال حي وراه باولادو بيناتنا كان يستاهل ومازال
انا هي لي سرقت لجداها فمها تظل تعيط عليا خليتها حطاتو ورفدتو خبيتو وثعدت بلا مضيغ اضرب غي فالحريرة وما تقدرش تهظر بزاف فمها مكمش وكي ماتت ربي يرحمها خفتو خباوه دار وين مخبي ما ندخلش فيها
انا هي لي حرشت بابا ربي يرحمو على يمى ما بغاتش تديني للعرس وحرم عليها وما خلاهاش تروح...ايه هي ثاني منها تابت رجعت تديني
انا هي اللي تقلقت من تلفون كنت ندابز مع شخص ما وما لقيتش وين نبرد قلبي حطيت تلفون فالمرقة وكملت طيبتها ونسيت بقيت نقلب عليه وكي حطيت الغدا فرغتو مع ماكلة كي نتقلق ما نعرفش وجهي فالمرايا
انا هي لي عيطت للحماية قاتلهم نار ...ولابوليس قاتلهم دخل علينا سراق ..وليجوندارم قاتلهم طفلة صغيرة مخطوفة ولنفس عنوان ...يستاهلو شرانين وخلفتها فبهم وصرا عندهم عرس حماية ولابوليس وليجوندارم ندمت عالعسكر لي ما عيطتلهمش
انا هي لي ركبت من كار للكار وين تيرمونوس نعاود نولي مع مول كار وما نخلصش نبان صغيرة بزاف ذاك وقت هههه ديتها تحواس باطل
وانا هي لي كانت تحساب أم بواقي مرا وبواقي ابن يار كان يعجبني بواقي ونقول كي سماتو بواقي واش معناها
ابا بزاف كل ما نتفكر ديڨاتي نقولكم
ايا اعترفو
واش راكم مع ذا الحمان كما ڨالوهاش ناس غرب منين راكم تتشوطو يا حواج
أنا اليوم جاتني صحوة توبة وقلت بنادم يتكا يموت أموا يدير بث تجريبي معاكم ويصارحكم ...يعترف بغلطاتو ونتوما ثاني مكان لاه طيحولي ملايكة علبالي درتو كحلة من توت ....نبداها انا وتبعو معايا ايا جيران فجهنم..
أنا هي كان وليد جيران يلعب ماخلانيش نلعب معاه رحت ططبت فدارهم وقتلهم ضرباتو طونوبيل ومات وعينك ما تشوف الا نور تتواغ ومصادية ...وهو لضرك مازال حي وراه باولادو بيناتنا كان يستاهل ومازال
انا هي لي سرقت لجداها فمها تظل تعيط عليا خليتها حطاتو ورفدتو خبيتو وثعدت بلا مضيغ اضرب غي فالحريرة وما تقدرش تهظر بزاف فمها مكمش وكي ماتت ربي يرحمها خفتو خباوه دار وين مخبي ما ندخلش فيها
انا هي لي حرشت بابا ربي يرحمو على يمى ما بغاتش تديني للعرس وحرم عليها وما خلاهاش تروح...ايه هي ثاني منها تابت رجعت تديني
انا هي اللي تقلقت من تلفون كنت ندابز مع شخص ما وما لقيتش وين نبرد قلبي حطيت تلفون فالمرقة وكملت طيبتها ونسيت بقيت نقلب عليه وكي حطيت الغدا فرغتو مع ماكلة كي نتقلق ما نعرفش وجهي فالمرايا
انا هي لي عيطت للحماية قاتلهم نار ...ولابوليس قاتلهم دخل علينا سراق ..وليجوندارم قاتلهم طفلة صغيرة مخطوفة ولنفس عنوان ...يستاهلو شرانين وخلفتها فبهم وصرا عندهم عرس حماية ولابوليس وليجوندارم ندمت عالعسكر لي ما عيطتلهمش
انا هي لي ركبت من كار للكار وين تيرمونوس نعاود نولي مع مول كار وما نخلصش نبان صغيرة بزاف ذاك وقت هههه ديتها تحواس باطل
وانا هي لي كانت تحساب أم بواقي مرا وبواقي ابن يار كان يعجبني بواقي ونقول كي سماتو بواقي واش معناها
ابا بزاف كل ما نتفكر ديڨاتي نقولكم
ايا اعترفو